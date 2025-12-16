Nel corso di una recente intervista, Roberto Bolle ha spiegato perché non è mai andato ad Amici di Maria De Filippi in qualità di giudice.

Le parole di Roberto Bolle su Amici

Nel corso degli anni ad arrivare ad Amici di Maria De Filippi in qualità di giudici sono stati tantissimi volti noti del mondo della musica, della danza e in generale dello spettacolo. Numerosi personaggi si sono così messi al servizio dei nuovi talenti, dando loro consigli e offrendo anche diverse opportunità lavorative. Tuttavia c’è un grande nome che non è mai stato ospite del talent show di Canale 5 e che in molti sognano di vedere all’interno del programma. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Roberto Bolle.

Proprio il celebre ballerino negli ultimi giorni è stato ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan e, nel corso della chiacchierata, ha affrontato anche il capitolo Amici di Maria De Filippi. Su domanda diretta del conduttore, Bolle ha spiegato perché non è mai andato all’interno del programma come giudice. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Se Amici mi chiede di partecipare? Alcune volte mi è stato chiesto, come ospite di una puntata. Non ci sono mai andato ancora, anche perché è sempre stato un po’ in conflitto con i miei impegni e con quello che facevo. Però devo dire che è una trasmissione che ha aiutato a cambiare tantissimo la percezione della danza. Hanno fatto un ottimo lavoro. Vedere in televisione ballerini uguali ai cantanti o ad altri performer ha aiutato tanto a sdoganare quelli che sono anche dei pregiudizi nei confronti della danza”.

Naturalmente in molti sperano di vedere Roberto Bolle come giudice di Amici di Maria De Filippi e non è detto che, in futuro, questo sogno diventi realtà.

