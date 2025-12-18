Se volete scoprire tutte le anticipazioni di Amici 25 per la puntata del 21 dicembre, ecco news, spoiler, ospiti e tutto quello che è successo.

Amici 25 anticipazioni 21 dicembre

Oggi 18 dicembre 2025 si è tenuta la registrazione di Amici 25 in vista della puntata di domenica 21 dicembre. Grazie a SuperGuida TV e Amici News abbiamo tutti gli spoiler della puntata.

Quindi a seguire vi riportiamo i risultati delle sfide, chi ha indossato la maglia rossa dopo la gara di canto e di ballo, tutte le news e chi sono stati gli ospiti intervenuti.

Intanto ricordiamo che in vista del Natale tutti i ragazzi hanno preparato una corale di canto e di ballo sulle note di All I Want for Christmas is you. Così hanno fatto gli auguri al pubblico di Mediaset in apertura di puntata.

Partiamo subito con le sfide. Quali abbiamo visto nel corso della puntata?

Ricordiamo che durante l’appuntamento precedente per il canto Gard e Angie hanno preso la maglia rossa, mentre per il ballo Paola e Giorgia.

In puntata ad Amici 25, secondo le anticipazioni, è Gard. Il cantante ha portato il suo inedito e vinto contro lo sfidante di nome Rodrigo.

Classifica gara canto

Come di consueto si è tenuta la gara di canto di Amici 25 dove è stata stilata poi una classifica dalla giudice della puntata, Arisa, che vi riportiamo qui a seguire:

1 – Michele ha cantato With or Without you . Arisa è rimasta impressionata dal suo timbro così come dal vederlo suonare.

ha cantato . è rimasta impressionata dal suo timbro così come dal vederlo suonare. 2 – Valentina si è esibita sulle note di Mi manchi negli occhi. La giudice le ha riservato dei complimenti.

si è esibita sulle note di Mi manchi negli occhi. La giudice le ha riservato dei complimenti. 3 – Angie , Caterina ed Elena a pari merito. Qui c’è stata una discussione tra Zerbi e la Pettinelli , che ha dato un 5.5 ad Angie e un 6- a Caterina . La prima ha cantato What’s up e Arisa ha voluto sapere se è stata lei a scrivere le barre, mentre Caterina ha interpretato Rimmel . Elena invece L’appuntamento di Ornella Vanoni. A lei Arisa ha detto che si aspettava qualcosa di diverso.

, ed a pari merito. Qui c’è stata una discussione tra e la , che ha dato un ad e un a . La prima ha cantato e Arisa ha voluto sapere se è stata lei a scrivere le barre, mentre ha interpretato . invece di A lei Arisa ha detto che si aspettava qualcosa di diverso. 5 – Plasma che ha interpretato Centro di gravità permanente . Arisa l’ha trovato coinvolgente.

che ha interpretato . l’ha trovato coinvolgente. 6 e 7 – Lorenzo e Opi . In sfida è andato Opi . Il primo si è esibito con New Shoes mentre Opi ha cantato Niente panico , ma per Arisa quest’ultimo non era in linea con il pezzo.

e . In sfida è andato . Il primo si è esibito con mentre ha cantato , ma per quest’ultimo non era in linea con il pezzo. 8 – Riccardo con Caress Whisper. Per Arisa deve migliorare l’inglese. Si vedeva che era agitato e volesse fare bella figura, ma allo stesso tempo non dovrebbe esagerare.

Le prossime sfide dunque saranno di Opi e Riccardo. A cantare gli inediti, invece, Lorenzo, Caterina ed Elena.

Una maglia sospesa

Ma occhio! Perché c’è anche una maglia sospesa ad Amici 25. A quanto pare Anna Pettinelli ha voluto parlare con Flavia, comunicando la sospensione della maglia.

Lei ha detto di essere contrariata e ha chiesto di esibirsi. La sua insegnante, però, è stata comunque irremovibile sulla scelta.

Gara ballo, la classifica

Le anticipazioni di Amici 25 cosa ci dicono ancora? C’è stata, come detto, la gara di ballo. Ecco qui la classifica:

1 – Emiliano . Gli sono stati fatti dei complimenti per il suo movimento.

. Gli sono stati fatti dei complimenti per il suo movimento. 2 – Pierpaolo . Garrison ha detto di essere soddisfatto di lui, e Maria De Filippi l’ha fatto notare anche alla Celentano .

. ha detto di essere soddisfatto di lui, l’ha fatto notare anche alla . 3 – Alex , che si è esibito con Mattia .

, che si è esibito con . 4 – Paola .

. 5 – Maria Rosaria. Angelo Madonia ha suggerito di prestare attenzione alla postura, dicendo che ha delle belle linee che dovrebbe sfruttare meglio.

ha suggerito di prestare attenzione alla postura, dicendo che ha delle belle linee che dovrebbe sfruttare meglio. 6 e 7 – Alessio e Giorgia . Dopo l’esibizione di Alessio con Giulia Stabile , è nato un battibecco tra Garrison ed Emanuel Lo: Garrison ha detto di aver visto Alessio sottotono. La Celentano ha difeso Alessio . Giorgia ha ballato su un brano di Lady Gaga.

e . Dopo l’esibizione di con , è nato un battibecco tra ed ha detto di aver visto sottotono. La ha difeso . ha ballato su un brano di 8 – Anna. Garrison le ha detto di aver visto una performance molto sporca.

Nel ballo sono andate in sfida Anna e Giorgia.

Compiti dei prof

Dopo la lite dalla settimana scorsa per il compito di Emanuel Lo, che ha portato allo scontro con la Celentano, pare non si sia poi verificato.

News e spoiler di Amici 25 puntata

Andiamo avanti con le altre anticipazioni su Amici 25.

Hanno mostrato un filmato sull’amicizia nata tra Gard e Lorenzo. Maria De Filippi ha chiesto dunque che i due potessero diventare compagni di banco.

Zerbi e la Pettinelli hanno avuto una discussione per i voti dati dalla prof ad Angie e Caterina e si sono punzecchiati anche su vecchie incomprensioni. Non sono mancate scene come Zerbi che ha sbattuto la testa contro il tavolo come segno di pesantezza per la situazione.

Garrison ha avuto uno scambio di opinioni con Emanuel Lo riguardo il giudizio dato ad Alessio.

La maestra Celentano si è presentata con un astuccio che portava con sé la scritta “Maestra Celentano”, e Maria De Filippi ci ha scherzato su.

Ospiti Amici del 21 dicembre

Quali sono gli ospiti che vedremo per la puntata di Amici 25 del 21 dicembre?

Partiamo con il citare i giudici: per il ballo Angelo Madonia e Garrison, mentre per il canto ci sarà Arisa.

Tra gli ospiti musicali proprio la cantante (che vedremo anche in gara a Sanremo 2026) con il suo brano Nuvole, ma anche l’ex allievo del talent Jacopo Sol, che ha presentato Gran Finale.

