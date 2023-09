Chi è Elia Fiore di Amici 23? Età e Instagram

NEWS

Chi è

Conosciamo meglio Elia Fiore, allievo di Amici 23. Ecco tutto quello che sappiamo sul ballerino della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo su Instagram e sui social.

Chi è Elia Fiore

Nome e Cognome: Elia Fiore

Data di nascita: 1998

Luogo di nascita: Vicenza

Età: 25 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerino

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @elia_fior3

Elia Fiore età e biografia

Scopriamo la biografia di Elia Fiore. Il ballerino di Amici 23 nasce a Vicenza nel 1998. La sua età dunque è di 25 anni. Non conosciamo la data di nascita esatta.

Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Elia si è laureato all’Università di Padova e ha vinto anche il dottorato in malattie rare. All’età di 11 anni si è avvicinato al mondo della danza e da quel momento non ha mai smesso di ballare.

Ma cosa sappiamo in merito alla sua vita privata?

Vita privata

Sulla vita privata di Elia Fiore non sappiamo granché.

Il ballerino di Amici 23 infatti sembrerebbe essere molto riservato.

Elia è fidanzato o è single? Al momento non conosciamo la risposta a questa domanda.

Se volete sapere dove seguire Fiore sui social proseguite la lettura.

Dove seguire Elia di Amici 23: Instagram e social

Vi state chiedendo dove poter seguire Elia Fiore sui social?

L’allievo di Amici 2023 ha un profilo Instagram attivo.

Sulla sua pagina il ballerino condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito vediamo cosa sappiamo.

Carriera

Dopo essersi avvicinato al mondo della danza, Elia Fiore entra a far parte della compagnia De Anima Movement. Il ballerino inoltre è anche un insegnante presso la Dance 4 Fun Academy.

Nel 2022 viene scelto da Giulia Stabile e Samuele Barbetta per far parte del corpo di ballo del tour di Sangiovanni.

Nel 2023 invece decide di partecipare ai casting di Amici 23.

Elia Fiore ad Amici 23

Domenica 24 settembre su Canale 5 è ufficialmente partito Amici 23. Ben 20 sono state le maglie assegnate nel corso della prima puntata e a ottenere un banco è stato anche Elia Fiore. A decidere di puntare sul ballerino è stato Emanuel Lo, che ha visto in lui un enorme potenziale.

In attesa di scoprire cosa accadrà durante il percorso di Elia, andiamo a scoprire chi sono gli altri allievi di Amici 2023.

Gli allievi di Amici 23

Ecco chi sono gli allievi di canto di Amici 23:

La classe di ballo di Amici 23 è invece composta da:

Chiara Porchianello

Dustin Taylor

Elia Fiore

Gaia De Martino

Kumo

Mariasol

Nicholas Borgogni

Simone Galluzzo

Sofia Cagnetti

I professori di Amici 23

Ecco chi sono i professori di Amici 23. Tra i docenti di canto troviamo:

Tra i prof di ballo ci sono invece:

Il percorso di Elia ad Amici 23

Il percorso di Elia Fiore ad Amici 23 inizia ufficialmente domenica 24 settembre. Nel corso della prima puntata infatti il ballerino ottiene un banco grazie a Emanuel Lo. Ma come se la caverà all’interno della scuola? Non resta che attendere per scoprirlo.

Elia in questi giorni ha affrontato il test di ingresso della maestra Celentano, che tuttavia gli ha dato un’insufficienza.

(IN AGGIORNAMENTO)