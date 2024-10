Oggi su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello. La puntata del 7 ottobre quali anticipazioni e news prevede? Ve le riportiamo qui a seguire!

Anticipazioni Grande Fratello puntata oggi 7 ottobre

Come sempre i telespettatori sono curiosi di conoscere tutte le anticipazioni in vista della puntata del Grande Fratello. E noi ve le riportiamo tutte qui a seguire:

Si tornerà a parlare del quadrilatero che vede protagonisti Shaila, Javier, Helena e Lorenzo.

Ci si soffermerà sulle incomprensioni tra Lorenzo ed Helena, che hanno dato una brusca frenata al loro rapporto. Troveranno un punto d’incontro stasera? Dall’altra parte invece momento difficile tra Javier e Shaila, lei si è allontanata e ha ammesso di non provare interesse ed è in bilico con Lorenzo, per cui prova attrazione ma pare non fidarsi troppo forse.

Fermi tutti perché ci sarà anche un colpo di scena inaspettato per Enzo Paolo Turchi! Secondo quanto si apprende da Davide Maggio sembrerebbe che nella Casa potrebbe entrare come ospite (per tre giorni), la moglie Carmen Russo. Ma staremo a vedere cosa succederà questa sera.

News ultim’ora concorrenti: anticipazioni Grande Fratello

Ultim’ora e news del Grande Fratello, in base alle anticipazioni raccolte, ci informano di nuove tensioni tra Lorenzo e Iago, che vanno avanti ormai da qualche puntata. Stasera sene tornerà a parlare e capiremo gli sviluppi.

Tra chi discute, c’è anche chi chiarisce come Jessica e Yulia. Ma sarà una pace apparente? L’avvicinamento di Yulia a Giglio potrebbe nuovamente compromettere il loro rapporto. Vedremo cosa succederà stasera.

In seguito si parlerà anche della storia di Javier e del lutto vissuto.

Infine tra le altre news, ricordiamo come sempre le nuove nomination e, poco prima il risultato del televoto settimanale.

Anticipazioni del Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

Capitolo televoto! Stasera scopriremo chi saranno i due preferiti della settimana. Alfonso Signorini durante la puntata scorsa ha precisato che coloro che riceveranno il maggior numero di voti avranno un compito importante.

Ma le percentuali cosa dicono? Novella2000.it ha lanciato un sondaggio sul GF in cui ha chiesto ai telespettatori di scegliere chi salvare e dunque rendere preferito.

Ad avere il maggior numero di voti Yulia e Iago, che hanno totalizzato il 39% e 29% di voti. Dietro di loro, invece, Maria Vittoria al 23%, infine il meno votato Clayton con il 9%.

Servirà aspettare questa sera ma, se così fosse, Iago e Yulia dovrebbero essere i favoriti del pubblico.

Il Grande Fratello a che ora va in onda stasera

Stasera il Grande Fratello a che ora va in onda e viene trasmesso su Canale 5? Il longevo programma ha inizio intorno alla 21:30. Prima ci sarà una breve introduzione con tutte le anticipazioni della serata e poi si entrerà finalmente nel vivo con tanti momenti.

Grande Fratello dove e quando va in onda

Quando e dove va in onda il Grande Fratello? La messa in onda del reality show è prevista solo per lunedì.

Se invece volete seguire la diretta dalla Casa dovete consultare Mediaset Extra (al canale 55), Mediaset Infinity e il sito del GF.

Per le strisce quotidiane della trasmissione ci sono anche degli appuntamenti su La5, specialmente quello delle 19:40 con lo spazio condotto da Rebecca Staffelli.

Mentre tra gli altri appuntamenti del daytime, ricordiamo i seguenti orari: alle 10:55 e 13:40 dal lunedì al venerdì su Canale 5. Poi su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 12:15 e alle 18:15.

Chi sono il conduttore e gli opinionisti del GF

Sebbene sia ormai noto a tutti, qualcuno si chiede chi è il conduttore del Grande Fratello? Il presentatore è Alfonso Signorini.

Per quanto riguarda gli opinionisti del GF, abbiamo la Cesara Buonamici e l’attrice Beatrice Luzzi. Inviata social è invece Rebecca Staffelli.

GF, chi sono i concorrenti

Non tutti probabilmente ricorderanno chi sono tutti i concorrenti del GF. Per tale ragione vi proponiamo la lista completa degli uomini:

Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino, Javier Martinez e Tommaso Franchi.

Mentre invece per le donne: Amanda Lecciso, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere, Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta e Yulia Naomi Bruschi.