L’amicizia è un tesoro da coltivare. Passare del tempo con le persone a cui vogliamo bene è fondamentale, e dovremmo sempre ritagliarci degli spazi per farlo. Ma non è necessario organizzare sempre uscite o attività frenetiche: a volte, un bel film sul divano può essere il modo perfetto per trascorrere una serata speciale con la tua migliore amica.

Se hai voglia di una serata rilassante con la tua compagna di avventure, ma non ti va di uscire, ecco 6 film che celebrano l’amicizia e che renderanno la vostra serata ancora più speciale.

Stand by Me – Ricordo di un’estate

Un classico del cinema del 1986 che porta lo spettatore indietro nel tempo, a quei giorni spensierati dell’infanzia passati in bicicletta con gli amici. Il film segue un gruppo di ragazzini che intraprendono un viaggio avventuroso con l’idea di diventare eroi, ma finiscono per scoprire molto di più su loro stessi e sul valore

dell’amicizia. Un film toccante, con un giovane River Phoenix, che riesce ancora oggi a emozionare e commuovere.

Mamma Mia!

Se cerchi un film perfetto per una serata tra amiche, Mamma Mia! è la scelta giusta! Questo musical, sulle note degli intramontabili successi degli ABBA, celebra la forza dell’amicizia femminile e il legame indissolubile tra madre e figlia. Non hai ancora visto Meryl Streep in questa iconica interpretazione? Non hai ancora visto Meryl Streep in questa iconica interpretazione? È il momento perfetto per farlo! La Grecia estiva, il mare, la musica e gli splendidi uomini. Questo è ciò di cui tu e la tua amica potreste aver bisogno. E potete godervelo a casa vostra, sul divano del salotto.

Frances Ha

Questo film indipendente americano racconta la storia di Frances e Sophie, due amiche che cercano di mantenere saldo il loro legame d’infanzia nonostante le sfide della vita adulta. Tra drammi sentimentali e problemi di lavoro, il film mostra come l’amicizia richieda impegno e dedizione. Protagonista è Greta Gerwig, oggi celebre regista di film di successo come Barbie.

Le amiche della sposa

Se vuoi una serata all’insegna delle risate, questa commedia americana è l’ideale. Niente drammi, solo puro divertimento! Kristen Wiig interpreta una donna un po’ sfortunata che si ritrova a organizzare un matrimonio con un gruppo di amiche, ognuna con una personalità decisamente particolare. Il risultato? Un vortice di

situazioni esilaranti e momenti esagerati. Perfetto per staccare la spina e ridere a crepapelle.

L’amica geniale

Non è un film, ma una serie tv di produzione italiana, tratta dal celebre romanzo di Elena Ferrante. La storia segue l’amicizia tra Elena e Lila, due ragazze cresciute nella Napoli degli anni ’50, in un contesto di povertà e violenza. Entrambe intelligenti e ambiziose, lottano per un futuro migliore, affrontando le difficoltà di un ambiente che cerca di trattenerle. Con quattro stagioni disponibili su Max, questa serie ti terrà incollata allo schermo. Che sia una commedia leggera o un film profondo e toccante, l’importante è condividere un momento speciale

con la tua migliore amica. Prepara i popcorn, mettiti comoda e goditi la serata!