Fedez sta per lanciare la sua nuova hit estiva, in collaborazione con una famosa cantante: ecco chi sarebbe

In queste ore Fedez ha fatto intendere che a breve lancerà la sua nuova hit estiva, che sarà in collaborazione con una famosa cantante. Ecco con chi avrebbe collaborato il rapper.

Arriva la nuova hit di Fedez

Questo è senza dubbio un periodo ricco di impegni per Fedez. Solo il mese scorso il rapper ha partecipato al Festival di Sanremo 2025 e con la sua Battito si è classificato al quarto posto. Il brano nel mentre sta scalando le classifiche e in breve ha conquistato tutto il pubblico. Allo stesso tempo l’artista milanese ha rivelato di essere a lavoro sul suo nuovo album di inediti, che vedrà la luce nei prossimi mesi. Ma non è finita qui. Federico ha infatti annunciato anche il suo ritorno live e a settembre si esibirà con due date evento al Forum di Milano.

Il rapper dunque si sta godendo questo bellissimo momento e solo nelle ultime ore è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Il cantante ha infatti postato una foto su Instagram, in cui lo vediamo in studio di registrazione con accanto una misteriosa donna, che appare di spalle. Ad accompagnare lo scatto è la seguente didascalia: “Questa è grossa”. A quel punto in rete sono partite le teorie dei fan.

Sembrerebbe infatti che Fedez stia per lanciare la sua nuova hit estiva, che sarà in collaborazione con una famosa cantante. Ma con chi avrà collaborato stavolta il rapper? Secondo numerosi utenti, la donna che sta al fianco di Federico sarebbe nientemeno che Clara. Solo qualche giorno fa del resto l’ex protagonista di Mare Fuori e l’artista milanese sono stati fotografati insieme alla Fashion Week e in molti dunque stanno ipotizzando che i due abbiano inciso un brano.

Attualmente però il rapper non ha ancora fatto alcun annuncio, ma di certo a breve ne sapremo di più su questa sua nuova collaborazione.