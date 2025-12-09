Dietro le mura di una villetta di provincia, la storia di una donna che cercava libertà e ha trovato la…

Dietro le mura di una villetta di provincia, la storia di una donna che cercava libertà e ha trovato la fine. Le anticipazioni della nuova puntata del programma di Rai 3

Aurelia e il suo compagno si erano conosciuti da adolescenti, durante una vacanza estiva come tante. Una di quelle storie che iniziano con leggerezza, tra spiagge, confidenze e promesse di futuro. Da quell’incontro nacque un legame che sembrava destinato a durare. Dieci anni di relazione portarono poi alla convivenza in una casa che avrebbe dovuto rappresentare l’inizio di una nuova vita.

Il sogno della famiglia perfetta

La nascita dei due figli sembrava suggellare un amore solido. All’esterno, la coppia appariva come tante altre: giovane, affiatata, pronta a costruirsi un futuro. Ma dietro l’immagine della famiglia ideale si celava una realtà ben diversa. Secondo le anticipazioni del programma, la serenità era minata da tensioni crescenti, esplosioni di gelosia, tradimenti e un clima di paura che Aurelia, per vergogna e timore, non aveva mai confidato a nessuno.

Una separazione mai accettata

Quando Aurelia trovò il coraggio di chiedere la separazione, il castello di bugie che aveva protetto la loro vita privata iniziò a sgretolarsi. Lui non accettò la fine della relazione e da quel momento, come rivelerà la puntata, la situazione precipitò. Aurelia si chiuse ancora di più nel silenzio, convinta che parlare sarebbe stato inutile o, peggio, pericoloso.

Il giorno che non doveva esistere

Il 25 novembre 2020, proprio nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la storia di Aurelia giunge al suo epilogo più tragico. In quella casa che avrebbe dovuto essere il rifugio della sua famiglia, la giovane donna perde la vita per mano dell’uomo che aveva amato sin da ragazza. Un paradosso drammatico che ancora oggi scuote l’opinione pubblica.

La docu-fiction tra testimonianze e ricostruzioni

La puntata dedicata ad Aurelia Laurenti sarà raccontata attraverso la formula ormai distintiva di “Amore Criminale”: interviste a chi la conosceva davvero, immagini di repertorio che ripercorrono gli ultimi mesi della sua vita, e ricostruzioni in fiction che mettono in luce ciò che spesso resta nascosto dietro le porte chiuse delle case comuni.