Il cantante racconta la sua esperienza tra i boschi negli anni ’70 e invita i due genitori anglo-australiani a visitare una casa che potrebbe ospitarli

Un caso che emoziona il cantante

Negli ultimi giorni la storia della “famiglia del bosco” di Palmoli, in Abruzzo, ha attirato l’attenzione di tutti. I protagonisti sono Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, una coppia anglo-australiana che ha scelto di vivere con i figli in una casa immersa nei boschi, lontano dai comfort moderni. Una scelta che ha diviso l’opinione pubblica, ma che ha toccato in modo particolare Al Bano.

Il cantante, intervistato dal settimanale Gente, ha spiegato di sentirsi vicino a questa decisione, perché gli ricorda un periodo della sua vita. Negli anni ’70 lasciò la città per trasferirsi in un bosco, a pochi chilometri dal centro abitato, senza acqua corrente, elettricità o telefono. Un’esperienza che gli ha insegnato il valore del silenzio e della natura.

L’invito di Al Bano: “Vi aspetto in Puglia”

Una proposta inaspettata

Toccato dalla loro storia, il cantante ha deciso di andare oltre. Ha lanciato un appello diretto ai due genitori, invitandoli a visitare una casa di sua proprietà in Puglia e proponendo anche un’opportunità di lavoro per entrambi.

“Se ci fosse ancora bisogno, li invito a venire a vedere una casa che potrei mettere a loro disposizione”, ha dichiarato. “Se sarà di loro gradimento, potranno restare quanto vorranno.”

Un’offerta che conferma quanto il caso abbia colpito l’artista e quanto lui creda nel valore della vita in campagna.

La situazione attuale della famiglia

Ospitalità temporanea in attesa dei lavori

Per ora, Catherine e Nathan hanno trovato accoglienza grazie alla generosità di un ex ristoratore in pensione. Vivranno nella sua abitazione per due mesi, mentre una ditta edile ristrutturerà il loro casolare nel bosco. L’obiettivo è permettere alla famiglia di rientrare quanto prima nella loro casa.

Al Bano appoggia pienamente la loro scelta di vita: “Visto il mio amore per la campagna e per l’aria aperta, non posso che approvarla. La loro è una scelta straordinaria che attirerà altri seguaci.”

Il nodo della decisione del tribunale

L’allontanamento dei bambini e il punto di vista del cantante

Il tribunale dei minori dell’Aquila ha deciso di allontanare temporaneamente i figli dalla coppia, ritenendo necessario garantire loro la possibilità di socializzare con altri bambini. Una decisione che ha acceso il dibattito pubblico.

Al Bano ha voluto esprimere la sua opinione anche su questo punto. Secondo lui, il contatto con la natura, gli animali e la vita familiare rappresenta una forma importante di crescita:

“Già socializzare con i genitori, con Madre Natura, con asini, cavalli e pecore è una grande ricchezza”, ha detto. “Chi può dire che la vita nei centri urbani sia per forza migliore? I sorrisi di quei bambini parlano da soli.”

L’augurio finale

Un futuro libero e vicino alla natura

Il cantante ha concluso il suo messaggio con un augurio rivolto all’intera famiglia.

Spera che l’Italia possa garantire loro la libertà di vivere secondo la loro scelta. Una scelta che, dice, ricorda lo spirito avventuroso di Robinson Crusoe.

Per Al Bano, le radici dell’uomo affondano nella terra e nella natura. Ed è proprio da lì che, secondo lui, questa famiglia può continuare a costruire la propria felicità.