Dopo essersi imbattuta in una serie di commenti critici nei confronti della ballerina di latino americano di Amici 24 Alessia Pecchia, la maestra di Ballando con le Stelle Anastasia Kuzmina si è schierata in sua difesa.

Anastasia Kuzmina si schiera in difesa di Alessia di Amici 24

Anastasia Kuzmina, nota maestra di Ballando con le Stelle, è intervenuta con un video pubblicato su TikTok per prendere le difese della ballerina Alessia, concorrente di Amici 24.

La giovane è stata oggetto di critiche sui social, dove alcuni utenti l’hanno accusata di essere ripetitiva nelle sue coreografie. Ma Anastasia non ci sta, e ha deciso di fare chiarezza, spiegando con grande competenza tecnica il perché di queste somiglianze percepite dal pubblico.

La maestra ha subito messo in chiaro che la colpa non è di Alessia, quanto più del loro stile di danza in sé, dal momento che “Il latino americano ha un numero vasto però comunque limitato di figure basilari con le quali tu puoi creare una coreografia”.

La ballerina professionista ha sottolineato che questo stile nasce come danza di coppia. Molte delle figure più articolate si possono, dunque, eseguire solo in due.

“Il solo ha un numero ancora più limitato di passi per fare una coreografia. È difficilissimo fare una coreografia del solo senza che questa non risulti simile alle altre coreografie del solo. Perché veramente i passi sono pochissimi.”

Inoltre, ha chiarito che, durante le competizioni, le regole del latino impongono limiti precisi. Ad esempio in gara è vietata l’aggiunta di prese o salti: “Ci è vietato staccare i piedi dal pavimento per più di tre secondi quindi abbiamo anche meno elementi spettacolari rispetto ad esempio alla danza classica, al moderno, rispetto al contemporaneo.”

A tal proposito, Anastasia ha raccontato di aver iniziato a studiare le prese solo a Ballando con le Stelle. Per fare spettacolo, infatti, era consentita la possibilità di arricchire le coreografie con queste figure.

La maestra di Rai 1 ha ribadito che non è colpa di Alessia se risulta ripetitiva nelle coreografie. Ha, infatti, fatto notare come la situazione sia diversa nel momento in cui la ballerina affronta assegnazioni in coppia con Umberto Gaudino o Mattia Zenzola.

Infine, Anastasia Kuzmina ha chiuso il suo video con parole di incoraggiamento per l’allieva di Amici 24: “Non criticate lei, non è colpa sua. Sta dando tutta se stessa e sta facendo un percorso bellissimo. Il latino è così ragazzi: quelli sono i passi”.