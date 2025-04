Oggi ad Amici 24 Alessia e i ballerini si sono cimentati nel canto, mentre i cantanti hanno ballato Lady Gaga: il risultato è tutto da ridere!

Il daytime di oggi di Amici 24 ci ha regalato dei momenti divertenti. I ragazzi della scuola infatti sono stati sottoposti a una divertente sfida. Divisi nelle tre squadre che conosciamo, uno dei membri scelti di ognuna ha dovuto mettersi alla prova. Si è partiti subito con una gara di canto! Per testare le abilità canore dei ballerini, la produzione li ha sottoposti a un quiz.

Alessia, Francesco e Francesca hanno dovuto scontrarsi nel canto. Prima di tutto hanno scelto una delle tre buste a disposizione, che contenevano il titolo del pezzo da interpretare. Accompagnati da Chiamamifaro al pianoforte (giudice peraltro della prova), tutti e tre hanno cantato rispettivamente: A mano a mano; La canzone del sole e Albachiara. Insomma pezzi storici della nostra musica italiana.

Diciamo che Alessia rispetto ai suoi compagni di Amici 24 non è andata benissimo, anche se è stata graziata da Chiamamifaro con un 6, a differenza invece dei suoi compagni. Francesco infatti è stato premiato con un bell’8, mentre Francesca con un 8,5 perché alla cantante sarebbe arrivata maggiormente in quanto a emozioni.

Ma non è di certo finita qui! Dopo l’appassionante prova di canto, che ha visto Francesca uscirne vittoriosa, si è passati al gioco per indovinare i brani e poi al ballo. Soffermandoci su quest’ultima non sono mancate ancora le risate. Tre di loro infatti hanno dovuto imparare il balletto virale di TikTok sulle note di Abracadabra di Lady Gaga. Com’è andata? Antonia se l’è cavata egregiamente, Chiamamifaro (ha sostituito Senza Cri) ed è andata bene, mentre TrigNo ha regalato un vero e proprio show. Il pupillo di Anna Pettinelli ha divertito e scatenato le risate dei suoi compagni, oltre che della sua fidanzata Chiara.

Alla fine a vincere la sfida è stato il team degli Zerbi-Cele che hanno potuto festeggiare con una serata hamburger condivisa poi con il resto dei compagni di Amici 24.