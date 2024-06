Sarah porta la sua Sexy Magica sul palco di Radio Zeta e tutto il pubblico canta con lei (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Giugno 2024

Amici 23

In occasione del concerto di Radio Zeta, Sarah Toscano è salita sul palco per prima e tutti hanno cantato insieme a lei

Ieri sera Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23, ha aperto il concerto di Radio Zeta sulle note della sua Sexy Magica! Tutto il pubblico ha cantato a squarciagola insieme a lei questa canzone (scritta peraltro da un ex allievo del talent show).

Sarah Toscano apre il concerto di Radio Zeta

La vittoria di Amici 23 ha dato a Sarah Toscano grande visibilità e la possibilità di partecipare a un evento molto importante come il Future Hits Live 2024, organizzato da Radio Zeta. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica, che ha visto salire sul palco tanti big della musica italiana. Da Alessandra Amoroso e Big Mama ad Annalisa per passare ad Angelina Mango e non solo!

Ebbene tra loro spunta anche il nome di Sarah Toscano. La cantante infatti aveva vinto questa possibilità proprio nella scuola di Amici 23. Ma non solo perché per chi non lo ricordasse, durante l’annuncio la giovane artista era stata informata anche che si sarebbe esibita per prima. Avrebbe dunque aperto lei le danze della serata in musica.

E così è stato. Ieri sera al concerto organizzato da Radio Zeta, presso il Centrale del Foro Italico di Roma (stracolmo di fan di tutti gli artisti), Sarah Toscano ha fatto il suo ingresso per prima sul palco. La vincitrice di Amici 23 è stata molto brava nel coinvolgere fin da subito il pubblico presente e nel portare a termine a sua esibizione, sulle note di Sexy Magica.

Come potete vedere dal video qui sopra, tutti i presenti hanno cantato a squarciagola insieme a Sarah Toscano, che non ha nascosto la sua emozione per questo momento davvero speciale per lei. Sentire un’intera arena cantare a squarciagola il proprio brano è certamente una bellissima sensazione, non trovate?

Il successo di Sarah Toscano procede anche dopo Amici 23 e lo farà ancora con i vari impegni tra instore e varie serate che la vedranno protagonista.