L’ex ballerino di Amici Alessio La Padula diventa cantante e pubblica il singolo Chiov’

Andrea Sanna | 2 Giugno 2024

Amici

La scuola di Amici offre grandi opportunità lavorative che vanno sapute cogliere al volo. Come ha fatto Alessio La Padula. Lo ricordate? Ebbene il ballerino ha deciso di intraprendere la strada di cantante e il 7 giugno sarà disponibile il suo singolo, Chiov’.

Amici, Alessio La Padula diventa cantante

Tanti ex allievi della scuola di Amici, dai cantanti ai ballerini, hanno avuto la possibilità di farsi notare e diventare dei volti noti della musica e della danza. Lo abbiamo visto con Annalisa ed Elodie per esempio ma anche con Angelina Mango (giusto per citare alcuni nomi). Adesso è la volta dell’ex ballerino del programma, Alessio La Padula.

Lui ha preso parte proprio all’edizione di Amici che ha visto protagonista anche Elodie (arrivata seconda). E di passi in avanti ne ha fatti tanti. È diventato un ballerino professionista e ha lavorato per la scuola più famosa d’Italia, ma ha anche proseguito la sua carriera con tanti progetti. E oggi alle 14:00 ne è giunto uno nuovo di zecca.

Come raccontato dai suoi profili social, Alessio La Padula ha deciso di dedicarsi non solo alla danza, ma spendere del tempo sulla musica. E ha pensato bene di farlo con il primo singolo dal titolo Chiov’. Come da lui stesso annunciato in un post su Instagram uscirà molto presto. La data prevista infatti è il 7 giugno, dunque entro la prossima settimana potrete ascoltarlo. E qui ha lasciato una piccola anticipazione…

Certamente un progetto molto ambizioso quello dell’ex allievo di Amici. Un percorso che già ha praticato anche un altro protagonista del talent show come Tommaso Stanzani. Lui era entrato nella scuola da ballerino, ma una volta fuori ha scoperto anche la passione per la musica e ha pubblicato persino un libro.

Gli ex protagonisti di Amici non smettono di stupire e ora è la volta di Alessio La Padula. Cosa ci riserverà?