Pomeriggio di sangue a Milano dopo l’assalto a un vigilante: è il secondo scontro a fuoco in una settimana

Erano circa le ore 14:00 del primo febbraio. La quiete di piazza Mistral (Rogoredo) è stata spezzata dal suono dei primi colpi di arma da fuoco. Un giovane di 25 anni, di origini asiatiche, si trova ora ricoverato in condizioni disperate presso l’ospedale. Questo dopo essere rimasto vittima di una drammatica risposta armata da parte della Polizia.

Tutto ha avuto inizio poco prima della sparatoria. Il ragazzo ha aggredito brutalmente una guardia giurata colpendola alla testa con un bastone. In quegli istanti di puro caos, l’aggressore è riuscito a sfilare la pistola d’ordinanza dalla fondina del vigilante prima di darsi alla fuga tra le strade del quartiere. Le pattuglie della Polizia erano già sulle sue tracce e lo hanno intercettato proprio nei pressi della piazza, dando il via a un confronto ad altissima tensione che ha lasciato i residenti nel terrore.

La polizia risponde al fuoco

Appena ha incrociato la volante, il giovane non ha esitato a premere il grilletto contro gli agenti della Polizia che gli intimavano la resa immediata. A quel punto sono intervenute le unità speciali Uopi, addestrate proprio per gestire situazioni di estrema criticità tattica in contesti urbani complessi. Gli operatori hanno risposto al fuoco utilizzando anche i fucili mitragliatori M4 in dotazione, colpendo il venticinquenne almeno due volte tra la spalla e la zona cranica.

Vengono sollevati però pesanti interrogativi sulla sicurezza della zona, poiché l’evento segue di pochi giorni un altro tragico scontro. Soltanto lunedì 26 gennaio, un agente di Polizia aveva ucciso un pusher ventottenne a pochi metri di distanza dopo che quest’ultimo aveva puntato contro gli agenti una pistola giocattolo. La tensione nel quartiere Rogoredo resta dunque altissima, mentre gli investigatori cercano di capire cosa abbia spinto il giovane asiatico a compiere un gesto tanto folle e autolesionista.

