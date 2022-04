Andrea Casta: il violinista Jedi al Parco della Musica di Roma

Visual concert a Roma

Andrea Casta, meglio conosciuto come il “violinista Jedi”, per la particolarità di suonare il violino con un archetto che ricorda le spade laser di Star Wars, sarà protagonista di un concerto speciale all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Quando? L’evento è fissato per il prossimo 30 aprile 2022, e si tratterà di un ritorno in grande stile sul palcoscenico dopo lo stop forzato dovuto ai lunghi mesi di pandemia.

The Space Violin è un visual concert, un concerto nel quale cioè la musica sarà accompagnata da effetti visivi che regaleranno al pubblico un’esperienza totalizzante e immersiva.

La Sala Patrassi dell’Auditorium vedrà quindi Andrea Casta interpretare alcuni dei brani musicali più celebri, rivisitati secondo il proprio stile dance ed elettronico. Dai Queen a David Bowie, da Ennio Morricone a Lucio Battisti, si andrà dai classici della canzone italiana fino alla grande stagione musicale inglese.

Andrea Casta per la pace

Nel corso dello spettacolo è previsto anche un momento più intenso, nel quale Casta e Serena Menarini diffonderanno nel teatro un messaggio contro ogni guerra. Il musicista e la cantautrice interpreteranno una versione del Padre Nostro in aramaico che la Menarini ha già proposto durante l’ultimo Capodanno di Canale 5.

Il pubblico potrà interagire direttamente nel corso dello spettacolo, rendendosi esso stesso protagonista. Come? Scaricando sul proprio smartphone l’App BEPIX, attraverso la quale condividere immagini che saranno proiettate allo schermo sul palco.

Nella foto: Andrea Casta presso l’Auditorium della Musica di Roma

Andrea Casta torna così a emozionare gli amanti della musica e gli spettatori più curiosi del suo modo stravagante di fare intrattenimento. Dopo gli esordi nei primi anni Duemila, Casta è apparso in TV in diverse esibizioni e anche come conduttore, sulle reti generaliste e su Sky. È tra gli artisti italiani più seguiti sui social ed è amatissimo anche all’estero. Nella vita privata fa coppia con la manager Silvia Federici.

