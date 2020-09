1 Intervistato durante il Festival del Cinema di Venezia, Andrea Damante ha confermato la crisi con Giulia De Lellis, svelando come vanno oggi le cose

Fin dalla loro uscita da Uomini e Donne come una coppia, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati senza dubbio i protagonisti del gossip italiano. Ancora oggi il deejay e la blogger non sono esenti ai pettegolezzi, in particolare nelle ultime settimane. I due come sappiamo non stanno vivendo un periodo sereno, e per questo hanno deciso di separarsi momentaneamente, come svelato dalla stessa Giulia qualche giorno fa. Nel mentre Andrea ha sempre deciso di tenere riservata la sua vita privata, non sbilanciandosi mai più di tanto sulla situazione. Solo recentemente però l’ex tronista ha deciso di intervenire per smentire alcune fake news che lo coinvolgevano, andando su tutte le furie. Adesso Damante è tornato a parlare e a Vanity Fair, durante il Festival del Cinema di Venezia, ha confermato la crisi con la De Lellis, svelando anche come vanno oggi le cose. Queste le parole di Andrea:

“Come saprete, tra me e Giulia le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Abbiamo deciso di prenderci del tempo. Inevitabilmente questo non mi fa stare benissimo. Però sono sicuro che col trascorrere del tempo, in un modo o nell’altro, passerà senza che nessuno dei due faccia del male all’altro, né ci si manchi di rispetto. Ci siamo solo presi del tempo per capire, essendo in un momento importante della nostra storia e della nostra vita”.

Come se non bastasse Andrea Damante è tornato anche a parlare delle fake news che riguardano non solo la sua storia, ma anche la sua persona. Ecco cosa afferma l’ex tronista di Uomini e Donne in merito:

“L’aspetto negativo consiste nel fatto che una storia viene un po’ rovinata e sgretolata perché ti ritrovi sotto l’occhio del ciclone. Devi stare attento nel fare determinate cose, è abbastanza stressante e lo stress non fa bene a una coppia. Il gossip su di noi spesso fatto solo di notizie false o raccontate solo per fare rumore provoca malumore. Non è semplice riuscire a ritagliarsi momenti privati. Prima non ero così, non rispondevo, per non alimentare un gossip tossico. Adesso, però, mi sono stufato perché mi sono reso conto che se stai zitto ti sommergono ancora di più. La cosa che mi ferisce di più? Le fake news, l’inventarsi cose da zero”.

Ma non è tutto. Andrea Damante ha infatti anche voluto parlare del bellissimo messaggio che ha lanciato Giulia De Lellis qualche giorno fa proprio al Festival del Cinema di Venezia. Scopriamo cosa ha raccontato a riguardo.