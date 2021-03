Andrea Damante e Soniko nuovo brano

Esce oggi in tutti i digital store il brano Chanel, cantato dal giovanissimo Soniko e prodotto da Andrea Damante. Il rapper e il dj veronese hanno dato il via a una collaborazione che si prospetta fortunata e duratura. Conosciutisi grazie ad amici comuni, Soniko ha proposto all’ex tronista la sua canzone, fatta di sonorità inedite e di una sperimentale contaminazione fra generi.

Il giovane artista spera così di proporsi in una veste rinnovata, smarcandosi dall’immagine che il pubblico si è creata di lui negli ultimi tempi. Non solo influenze rap e trap, dunque, ma anche molte suggestioni pop in Chanel. Un brano che si preannuncia già un’ottima hit estiva, capace di scatenare di nuovo gli ascoltatori come purtroppo non capita da tempo.

“L’ispirazione è venuta dalla voglia di andare oltre gli schemi nei quali sono stato inquadrato. Quindi, oltre la sfera del classico pop”.

Damante dice di lui:

“Lavorare con Soniko è un piacere. È un ragazzo in gamba, ha scritto un testo molto attuale che si è ben prestato a una melodia pop. Ora attendiamo il riscontro del pubblico, ma sono sicuro che sia destinato a essere un successo. In futuro, sicuramente sarà un piacere lavorare di nuovo con lui”.

Echi orientaleggianti e ritmo incalzante, Chanel potrebbe dunque rivelarsi la prima di una lunga lista di brani scritti e interpretati da Soniko in collaborazione con Andrea Damante. Per ora, la canzone è fra le primissime della nuova etichetta DigitalVip Records fondata da Kevin Ponticello.

Chi è Soniko

Soniko, all’anagrafe Niccolò Cervellin, è anche noto come Il Principe del Catajo. Così lo conosce il popolo del Web che lo segue su Instagram, e anche quello televisivo che lo ha visto comparire diverse volte sulle poltrone di Pomeriggio Cinque.

Il Catajo è il castello sottratto in extremis dalla famiglia Cervellin a quelle catene alberghiere che prima del 2016 ne avrebbero volentieri fatto un resort.

I Cervellin sono tra le famiglie venete più facoltose, e il loro prestigio è principalmente legato alla figura del papà di Niccolò, Sergio, rinomato per le rivoluzionarie invenzioni commerciate in tutto il mondo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.