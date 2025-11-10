Dopo alcuni giorni di pausa, oggi Andrea Delogu è tornata in onda con La Porta Magica. A puntata iniziata, la conduttrice ha voluto subito ricordare suo fratello Evan, venuto tragicamente a mancare all’età di 18 anni.

Le prime parole di Andrea Delogu

Pochi giorni fa Evan Delogu, fratello di Andrea Delogu, ha perso la vita all’età di 18 anni a seguito di un terribile incidente stradale. Da quel momento il web intero e il mondo dello spettacolo si sono uniti al dolore della conduttrice e della sua famiglia e in molti hanno speso parole di affetto per la presentatrice. Andrea nel mentre, dopo uno stop necessario, oggi è tornata in onda con il suo programma La Porta Magica. A puntata iniziata ha così immediatamente voluto ricordare suo fratello Evan e in merito, visibilmente emozionata e commossa, ha affermato:

“Prima di riprendere il viaggio de La Porta Magica sento il bisogno di condividere con voi la mia di storia. Nelle scorse settimane le vite mia e della mia famiglia si sono fermate e ho avuto bisogno di silenzio. Ho perso mio fratello Evan in un incidente, era un ragazzo straordinario, pieno di vita e di sogni. È successo e adesso il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura. Ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia ed io dobbiamo riuscire a trasformare in amore nella vita, è quello che dobbiamo ad Evan”.

A quel punto Andrea Delogu ha voluto ringraziare la Rai per aver capito la sua necessità di fermarsi. Successivamente la conduttrice ha voluto dedicare un pensiero a tutti coloro che in questi giorni non l’hanno mai lasciata sola e in merito ha dichiarato: “Voglio ringraziarvi tutti per l’empatia e l’affetto sincero che Evan e noi abbiamo ricevuto. Il vostro amore ci ha aiutati a non cadere”.

Grazie con tutto il mio cuore. pic.twitter.com/X0LFfL23wt — Andrea Delogu (@andreadelogu) November 10, 2025

