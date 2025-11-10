Ospite a La Volta Buona, Pasquale La Rocca fa chiarezza sul rapporto con Barbara d’Urso. Ecco cosa ha detto il ballerino.

Parla Pasquale La Rocca

Siamo entrati nel vivo della nuova edizione di Ballando con le Stelle e di certo una delle coppie più discusse di quest’anno è quella formata da Barbara d’Urso e da Pasquale La Rocca. Chi segue il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci sa bene che tra la conduttrice e il ballerino è nato un feeling speciale. I due infatti hanno stretto un bellissimo rapporto e anche sui social si continuano a mostrare insieme, alimento alcuni gossip. Stando a diverse voci di corridoio infatti tra Barbara e Pasquale ci sarebbe qualcosa in più della semplice amicizia. I diretti interessati però al momento non hanno confermato i pettegolezzi, che a oggi sono destinati a rimanere tali.

Questo pomeriggio tuttavia qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Proprio La Rocca è stato ospite a La Volta Buona e nel salotto televisivo di Caterina Balivo ha speso bellissime parole per la sua partner di ballo. Quando però si è iniziato a parlare dei gossip sul conto della coppia, a prendere parola è stato Riccardo Signoretti, che lanciando una stoccata ai due ha affermato: “Loro non confermano e non smentiscono i gossip, però inondano i social di fotografie. Barbara d’Urso è una vecchia volpe del meccanismo televisivo. Sa che nasce una storia, o si crede che possa nascere, può aiutare ai fini della classifica”.

LEGGI ANCHE: Andrea Delogu torna in onda e ricorda il fratello Evan

A quel punto a replicare prontamente è stato Pasquale La Rocca, che facendo chiarezza sul rapporto con Barbara d’Urso, e deludendo i fan che speravano in un risvolto romantico, ha affermato: “Ma perché bisogna subito pensare all’amore o alla storia? Due persone non possono essere amiche?”.

Pare dunque che al momento tra la conduttrice e il maestro di Ballando con le Stelle non ci sia altro che un rapporto di amicizia. Ma come proseguirà il percorso della d’Urso? Non resta che attendere per scoprirlo.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.