Andrea Denver: il modello ed ex gieffino racconta ai follower di Instagram se è fidanzato o no e come va la sua relazione con Anna Wolf.

L’amore con Anna Wolf

Andrea Denver è ancora fidanzato? Il modello veronese, oggi di stanza a New York dove ha ripreso a lavorare come prima della pandemia, ha voluto rispondere alla domanda attraverso Instagram. Così facendo, ha chiarito una volta per tutte le indiscrezioni di quest’estate sulla fine del suo amore per Anna Wolf.

L’indossatrice, conosciuta negli Stati Uniti prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP, aveva dovuto aspettare di rivederlo per diversi mesi a causa del Coronavirus. Ma intorno alla fine di luglio 2020 i rotocalchi di gossip seminarono la voce che i due fossero giunti al capolinea della lunga relazione. Lunga, sì, perché nonostante avessero un legame ufficiale da pochi mesi, in realtà si erano conosciuti già qualche anno prima.

Il sentimento era nato in maniera naturale, senza forzature da parte di entrambi. In modo altrettanto fisiologico si è però anche consumato, complice presumibilmente l’inevitabile distanza. Nell’agosto dello stesso anno, qualcuno aveva occhieggiato Andrea in compagnia di un’altra ragazza. Ma doveva trattarsi di un interludio estivo, perché quel flirt non ha avuto seguito…

In ogni caso il pubblico e i fan di Denver non hanno mai avuto certezze sulla fine della sua relazione con Anna, perciò gliene hanno chiesto conto appena possiible. Dunque, come ha risposto Andrea Denver alla domanda se sia ancora fidanzato oppure no?

Andrea Denver fidanzato?

Durante una sessione di domande e risposte sul profilo Instagram ufficiale, Andrea Denver ha preso il toro per le corna chiarendo una buona volta la sua situazione sentimentale: è di nuovo fidanzato?

“Chi lo sa, chi lo sa…”, ha prima volutamente giocato. “No, dai. Diciamo che sono ancora libero”.

E a chi s’interrogasse ancora sulla sua relazione con la modella Anna Wolf, invece, ecco in che rapporti sono adesso dopo la rottura:

“No, non stiamo più insieme dalla scorsa estate. Ma, sapete? È comunque una persona importante nella mia vita, e siamo rimasti in buoni rapporti, che è quello che conta”.

I due in effetti continuano a seguirsi sui social, ma se lui è rimasto l’eterno dongiovanni a cui piace volare di fiore in fiore senza ancora impegnarsi, lei sembra aver voltato pagina più seriamente.

Dall’autunno scorso, come riusciamo a capire dal suo Instagram, Anna Wolf è fidanzata con Kempton Mandeville, consulente della società Accenture, con il quale vive in North Carolina.

