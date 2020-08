1 Grande Fratello Vip: anche Andrea Iannone verso il cast del reality?

Continuano imperterriti i rumor sul cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Al timone di conduzione ritroveremo, ancora una volta, Alfonso Signorini e nel ruolo di opinionisti Antonella Elia e Pupo. In queste settimane, però, si sta parlando tantissimo anche dei concorrenti che varcheranno la famosissima Porta Rossa e tra essi compare anche il nome di Andrea Iannone.

Andrea Iannone non solo è famoso per il suo mestiere, ma anche per essere stato fidanzato prima di Belen Rodriguez e poi di Giulia De Lellis, con le quali sembra essere rimasto in buoni rapporti, almeno da alcuni indizi social. Intanto nelle scorse ore TVBlog ha riportato la notizia che il centauro avrebbe sostenuto un colloquio per essere tra i protagonisti del GF Vip. Ma leggiamo quanto segue in merito ad Andrea Iannone:

“Oggi siamo in grado di aggiungere un nome certamente di peso che ha sostenuto un provino per far parte del cast del reality show prodotto da Banijay-Endemol shine Italy. Si tratta del pilota dell’Aprilia Andrea Iannone (…). In tutta questa situazione potrebbe dunque inserirsi la partecipazione dell’ex compagno di Belen Rodriguez al Grande fratello Vip 5, partecipazione evidentemente legata all’antipatica questione che lo vede coinvolto e ai suoi sviluppi”.

Questo quanto si dice su Andrea Iannone.

Iannone di recente si è sfogato nuovamente, dopo lo spiacevole fatto di doping che l’ha coinvolto e che lo vedrà fermo ancora per un bel po’, sebbene abbia fatto ricorso. La WADA (agenzia mondiale antidoping) ha fatto slittare l’udienza al 15 ottobre, questo quindi potrebbe permettere ad Andrea Iannone, nel caso volesse, di intraprendere l’avventura televisiva al GF Vip.

Continua per altre news su Andrea Iannone…