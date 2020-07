Andrea Iannone si sfoga: arriva il gesto inaspettato di Giulia De Lellis

1 Sui social Andrea Iannone si sfoga con i fan. Arriva il gesto inaspettato di Giulia De Lellis

Questi ultimi mesi per Andrea Iannone sono davvero molto tosti. Com’è ormai risaputo il pilota di Moto GP è stato condannato per doping ed è costretto ad un lungo stop fino a giugno 2021, nonostante abbia cercato in tutti i modi di dimostrare la sua innocenza.

Andrea Iannone, dunque, dovrà avere molta pazienza ancora. Sebbene si sia trattata di assunzione accidentale, secondo quanto si apprende dalla sentenza dei giudici, ad alterare le analisi dello sportivo è stata una contaminazione alimentare (probabilmente della carne mangiata in ristorante). Da qui poi la comparsa di tracce di drostanolone nel sangue. Per Andrea, così come per il suo Team e i tifosi, è stato davvero una batosta terribile. Un momento che il pilota ha voluto riportare a galla su suoi account. Nelle scorse ore il centauro ha sfogato il suo dispiacere per non poter tornare in pista ed in modo del tutto inaspettato è arrivato il gesto dell’ex Giulia De Lellis.

Ecco quindi le parole di Andrea Iannone, che esprimono il suo stato d’animo pubblicate su Instagram e accompagnate da una bella immagine insieme ai suoi colleghi:

“Non c’è niente di più forte dell’emozione che si prova il giorno prima della grande partenza. Il mio in bocca al lupo a tutta la Moto GP, ai team, ai miei colleghi e ai tifosi. Per la prima volta dal 2005 non sarò in pista”.

Si legge nel post pubblicato da Andrea Iannone su Instagram. Lo sportivo ha poi espresso un pensiero non solo ai suoi tifosi, ma anche al Team Aprilia, al quale è legato:

“Mi dispiace non esserci per chi mi ha sempre sostenuto, per Aprilia e per me stesso”.

Ha scritto Andrea Iannone. Il pilota si sfoga così su Instagram con i suoi follower. Tanti i messaggi arrivati per supportarlo, da fan a colleghi o ancora amici. A balzare all’occhio, però, è stato il gesto inaspettato fatto dalla sua ex fidanzata Giulia De Lellis, ora legata al compagno storico Andrea Damante.

L’influencer, infatti, apprese le parole del centauro ha lasciato un like al post condiviso. L’azione fatta dalla De Lellis è spiccata maggiormente rispetto ad altre ed è stata interpretata dai più come un segno di vicinanza a Iannone, che da ormai diversi mesi sta attraversando un periodo particolarmente delicato a causa della squalifica.

Questo però potrebbe significare anche che, nonostante la fine della loro storia d’amore, Andrea Iannone e Giulia De Lellis abbiano quantomeno mantenuto un rapporto civile. Intanto però intorno al pilota non mancano i gossip…