A seguito della paparazzata con Rocío Muñoz Morales, Andrea Iannone con un commento inaspettato ha alimentato i gossip circa la presunta rottura con Elodie e un avvicinamento all’attrice.

L’ultima mossa social di Andrea Iannone ha fatto il giro del web, alimentando ulteriormente i gossip su una possibile relazione con Rocío Muñoz Morales.

Dopo settimane di voci su una presunta crisi con Elodie, il pilota ha deciso di rispondere indirettamente con un commento su Instagram che ha destato sospetti. Rocío, infatti, ha pubblicato una foto mentre si preparava a vedere un’opera teatrale, accompagnata da una riflessione romantica:

“Una sera magica all’opera. La Bohème ricorda che l’amore, come l’arte, è fragile, intenso e indimenticabile”.

La risposta di Andrea Iannone, però, non si è fatta attendere: “Yo soy por el flamenco” ha scritto. Parole che sembrano essere un riferimento alla cultura andalusa dell’attrice. I più maliziosi, peraltro, ci hanno visto qualcosa di più dietro queste parole.

Il commento Instagram di Andrea Iannone

Il gossip su Iannone e Rocío

Questo commento arriva dopo che il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che ritraggono Iannone e Rocio insieme in un lussuoso hotel 5 stelle in Franciacorta.

I due sono stati beccati dai fotografi mentre uscivano insieme, suscitando immediatamente l’interesse del pubblico.

Il giornale ha parlato esplicitamente di una “coppia” e di un possibile “flirt”, ipotesi che però non è stata ufficializzata da nessuna delle parti.

L’incontro a Madrid tra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales

Il legame tra Andrea e Rocío sembra essere iniziato ben prima della paparazzata in Franciacorta, almeno questo secondo quanto riporta il settimanale.

Stando alla rivista Chi, i due si sarebbero incontrati per la prima volta a Madrid, in una discoteca, durante un periodo in cui Rocío era in città per trascorrere del tempo con la sua famiglia. Andrea, invece, si trovava nella capitale spagnola per incontrare degli amici e questo sembrerebbe averli avvicinati.

Dopo il primo incontro a Madrid, Andrea e Rocío avrebbero deciso di trascorrere un weekend insieme in un posto lontano dai riflettori, scegliendo l’hotel L’Albereta, uno degli hotel di lusso più esclusivi della Franciacorta, noto per essere un rifugio di vip e celebrità.

Nonostante i loro tentativi di restare lontani dai paparazzi, i due sono stati prontamente “beccati” dalle telecamere di Chi. Le immagini ritraggono Rocío e Andrea mentre si godono la loro permanenza nel resort, con sguardi affettuosi e gesti di complicità, anche se non figura alcun gesto troppo eclatante.

Pochi giorni dopo, Rocío ha fatto ritorno a Roma, ma il saluto immortalato dai fotografi, ha catturato l’attenzione dei più. Iannone l’ha accompagnata fino all’aeroporto di Linate e, prima che lei prendesse il volo per la Capitale, si sarebbero salutati con affetto. Chi ha raccontato che Andrea Iannone pare non sia sceso dall’auto per non attirare l’attenzione, ma i loro sorrisi sembravano evidenti.

Le indiscrezioni e il gesto di Elodie

Le immagini di Rocio e Andrea in Franciacorta e il commento social di Iannone dunque sembrano essere ulteriori segnali di un avvicinamento.

C’è da dire, però, che ieri Elodie (che nel mentre si trova in vacanza) ha lasciato un like a un post pubblicato dal motociclista sui propri social. Gesto che è stato interpretato in svariati modi dagli utenti.

Per il momento nessuna delle parti interessate, però, ha confermato o smentito queste dicerie. In ogni caso vedremo come si evolverà la situazione e se decideranno o meno di fare chiarezza dopo settimane di gossip.

