Non si è fatta attendere la “risposta” di Elodie ai gossip su Andrea Iannone, beccato dal settimanale Chi insieme a Rocío Muñoz Morales. Come ha reagito la cantante romana? Sui social l’artista ha condiviso un post.

La reazione di Elodie alle foto di Iannone e Rocío

Come ha reagito Elodie dopo il gossip spuntato ieri sul settimanale Chi, che vede Andrea Iannone paparazzato con Rocío Muñoz Morales? Molti utenti e fan probabilmente se lo saranno chiesto e a rispondere ci ha pensato la diretta interessata con un post pubblicato sul suo profilo di Instagram.

LEGGI ANCHE: Amici, Marisol Castellanos dopo Petit si è fidanzata con Samu Segreto

La cantante non ha commentato direttamente i pettegolezzi confermando o meno la rottura con Andrea Iannone, anzi. Sotto questo punto di vista è sempre stata molto riservata. In ogni caso ha mostrato, piuttosto, di trovarsi in vacanza lontana dall’Italia. Elodie, infatti, in questo momento sta trascorrendo un periodo di relax in Thailandia, in compagnia di persone importanti nella sua vita. Dopo i due stadi e la fine del tour che l’ha vista nei palazzetti italiani, la Di Patrizi ha deciso di concedersi una pausa. Il tutto dopo aver annunciato l’uscita del disco live e il ritorno sulla scena nel 2027.

Le foto sui social

Come mostrato dalle immagini, nei post di Elodie sono presenti, tra le persone a lei vicine, anche le ballerine Franceska Nuredini e Giulia Pelagatti.

Dalle immagini Elodie appare piuttosto serena e rilassata e non c’è alcun riferimento, per l’appunto, ad Andrea Iannone. Si è mostrata al contempo molto complice e vicina alla ballerina Franceska. Dall’altra parte il motociclista non ha lasciato like o commenti. Lo sportivo infatti sembra essere concentrato sul suo lavoro.

Nessuno dei due ha confermato una ipotetica crisi o rottura, rispetto a tutto ciò che si sta dicendo in questi ultimi giorni sul loro conto.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.