1 Malore per Andrea Iannone

Un lieve malore in diretta per Andrea Iannone a Ballando con le stelle. Quinta puntata scoppiettante quella condotta da Milly Carlucci, in cui è successo davvero di tutto. Nel corso dei primi minuti della gara i protagonisti dello show si sono dovuti sfidare su una prova a sorpresa. Ognuno di loro è stato chiamato sul palco senza la propria insegnante di riferimento e avrebbe dovuto ballare una canzone a sorpresa suonata dalla band di Paolo Belli, indovinando lo stile di ballo corretto. L’ultimo che avrebbe dovuto affrontare questa challenge sarebbe dovuto essere proprio il campione di MotoGP, che però non si è presentato sul palco.

“Mi dici qualcosa Paolo?“, si informa la conduttrice sorpresa dall’accaduto mentre è al centro del palco in attesa del ballerino. “Io sapevo che stava male già prima, non sapevo che stesse già in infermeria. Però è arrivato che già non stava bene“, ha fatto sapere l’insegnante di Iannone Lucrezia Lando. “Scusatemi, non voglio andare avanti senza sapere come stia“, dichiara la Carlucci preoccupata per le condizioni di salute di Andrea. “Il dottore mi ha appena detto che per precauzione stia qui ancora un po’ – ha fatto sapere Paolo Belli, in collegamento dall’infermeria in cui si trova Iannone – se si calma bene, sennò deve essere trasferito in ospedale“.

“Andrea vuole ballare, ma il dottore dice che bisogna attendere un quarto d’ora e sarà il dottore a decidere. La volontà di Andrea, ripeto, è quella di ballare“, ha dichiarato il direttore d’orchestra dello show. “Non posso entrare in dettagli anche per privacy, ma quello che Paolo ha detto non ci ha tranquillizzato“, ha dichiarato la Carlucci. Successivamente dall’infermeria interviene lo stesso Andrea Iannone, che decide di placare gli animi. “Sto bene, tra poco il dottore ha detto che mi posso esibire. Forse ho preso troppi antidolorifici e mi hanno fatto male“, dichiara il campione di motociclismo.

Poco dopo infatti Andrea torna sulla pista di ballo e riesce a qualificarsi per la puntata successiva senza passare per lo spareggio.