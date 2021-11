Chi è Alessandra Ale Ciccariello di Amici 21? Età e Instagram

News e curiosità sulla cantante di Amici 21 Alessandra Ale Ciccariello. Ecco alcune informazioni che la riguardano: dall’età, alla vita privata e carriera, per passare alla precedente esperienza a X Factor e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Alessandra Ciccariello

Nome e Cognome: Alessandra Ciccariello (nome d’arte Ale)

Data di nascita: settembre 2003

Luogo di nascita: Portici (Napoli)

Età: 18 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa e cantautrice

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Alessandra non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @aleciccariello

Alessandra Ciccariello età e biografia

Della biografia di Alessandra Ciccariello non conosciamo tantissimo. Ale, questo il suo nome d’arte, è nata a settembre 2003 a Portici, in provincia di Napoli (non sappiamo il mese e quindi nemmeno il segno zodiacale). La sua età è di 18 anni.

Sappiamo che ha frequentato il Liceo Scientifico Filippo Silvestri.



Fin da piccola Alessandra di Amici 21 ha coltivato la passione per l’arte, dal canto al ballo, come vedremo in seguito. Ma concentriamoci ora sulla sua vita privata…

Vita privata

Non abbiamo grosse informazioni per quel che riguarda la vita privata di Alessandra Ale Ciccariello di Amici. Nemmeno dal suoi social traspare nulla. Quindi al momento non sappiamo dirvi se è o meno fidanzata o raccontarvi altre curiosità che la riguardano da vicino.

Appena ci saranno delle novità non esiteremo ad aggiornarvi.

Dando un’occhiata sui suoi social, però, abbiamo scoperto qualche curiosità. Ale di Amici 21 sembra essere una grande amante delle serie TV: da Le Regole del Delitto Perfetto, tra le sue preferite, a La Casa di Carta e tra le più recenti Squid Games.

Dove seguire Ale di Amici 21: Instagram e social

Probabilmente vi state chiedendo se Alessandra Ciccariello ha un profilo social dove è possibile seguirla. Ebbene la ragazza ha un account privato su Facebook, ma è possibile sostenerla anche su Instagram.

In quest’ultimo, al momento, i post sono pochi. Forse Ale di Amici 21 ha aperto da poco il profilo e piano piano inserirà più foto e video che la ritraggono protagonista dentro la scuola e non. Ha già comunque un buon numero di sostenitori al suo seguito.

Oltretutto cliccando qui potete avere la possibilità di ascoltare le sue canzoni.

La carriera

Dall’età di 12 anni Alessandra Ciccariello ha iniziato a scrivere canzoni, sintomo di come la sua strada sia da sempre la musica. Non tutti sanno, però, che Ale di Amici 21 oltre alla passione per il canto è legata anche al ballo.

La ragazza infatti nella sua carriera, oltre al canto, studia danza (da quando ha 8 anni) presso la scuola Percorsi di Danza, accademia da cui arriva anche Guido Domenico Sarnataro, altro allievo di Amici. E chissà che questo nel talent non possa spingerla a mettersi in gioco con qualche musical. Lorella Cuccarini sicuramente riuscirà a trarre il meglio di lei.

Intanto possiamo aggiungere che il suo repertorio ha già all’attivo delle canzoni. Tra queste oltre a LV, ricordiamo anche Cuori In Busta, Cielo Aperto, Disegno di Te e Due Minuti.

Prima di entrare ad Amici 21 Alessandra Ale Ciccariello l’abbiamo vista a X Factor…

Alessandra Ciccariello a X Factor

Da sempre con l’obiettivo di costruire una carriera musicale importante, Ale di Amici 21 prima di vederla nel talent di Maria De Filippi ha fatto un’altra importante esperienza.

La cantante infatti l’abbiamo già vista a X Factor 2020. Ha preso parte alle selezioni dove ha avuto modo di presentare il suo inedito LV. Sebbene l’esperienza non sia stata fortunata, Alessandra Ciccariello non si è di certo demoralizzata.

È nel 2021, infatti, che è arrivata l’opportunità chiamata Amici di Maria De Filippi.

Ale ad Amici 21

Durante la puntata del 17 ottobre 2021 andata in onda su Canale 5 abbiamo visto l’ingresso nella scuola di Amici 21 di Alessandra Ale Ciccariello.

La cantautrice ha ottenuto la maglia grazie alla sfida voluta da Lorella Cuccarini. Ale si è dovuta scontrare con la cantante Elisabetta Ivankovich. A giudicare la sfida il giudice esterno Carlo Di Francesco, il quale ha premiato proprio Alessandra, la quale per tutta la settimana ha avuto modo di convivere con gli altri allievi della scuola.

Proprio Ale avuto il suo posto ad Amici 21 ci ha tenuto a spendere belle parole per Elisabetta, la quale è stata sempre molto carina nei suoi confronti, nonostante tutto.

Così la scuola di Amici ha conquistato una nuova allieva e salutato Elisabetta. Ma chi sono tutti gli altri ragazzi di questa edizione?

Gli allievi di Amici 21

Dal 19 settembre sono diversi i concorrenti che hanno ottenuto un banco da titolare assegnato dagli insegnanti di canto e di ballo o attraverso delle sfide. Non mancano anche le eliminazioni per alcuni di loro e nuovi ingressi.

Qui di seguito vi presentiamo la classe di canto di Amici 2021:

Conosciuta la classe di canto, vi presentiamo anche quella di ballo, formata da:

I professori di Amici 21

Grandi novità anche per quel che riguarda i professori. Dopo l’addio di Arisa al programma al suo posto ritroviamo Lorella Cuccarini, che cambia così disciplina. New entry di quest’anno è invece Raimondo Todaro.

Questi i professori di canto:

Anna Pettinelli

Lorella Cuccarini

Rudy Zerbi

Loro sono invece i docenti di ballo:

Alessandra Celentano

Raimondo Todaro

Veronica Peparini

Il percorso di Alessandra Ale Ciccariello ad Amici 21

Dalla puntata del pomeridiano del 17 ottobre 2021 ha preso il via il percorso di Alessandra Ale Ciccariello nella scuola. La cantante, come abbiamo spiegato, ha vinto la sfida contro Elisabetta.

Ora sta ad Ale di Amici 21 riuscire a difendere il suo posto all’interno del talent show. Ce la farà? Noi le facciamo il nostro più grande in bocca al lupo!



Nella prova delle cover giudicata da Nek, Ale di Amici è arrivata ultima. Questo l’ha quindi portata a dover prendere la maglia rossa e andare così in sfida immediata. A scontrarsi con lei Andrea (che già avevamo visto contro LDA). A volere fortemente il ragazzo è Anna Pettinelli. Stando alle anticipazioni della puntata del 14 novembre Ale lascerà la scuola. Al suo posto entrerà Andrea.

Novella 2000 © riproduzione riservata.