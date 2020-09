Dopo tante indiscrezioni, spunta l’ennesimo gossip su Andrea Iannone. C’è del tenero tra il pilota di Moto GP e Martina Hamdy?

Periodo piuttosto movimentato quello di Andrea Iannone. In attesa della sentenza sportiva, non è mancato il gossip intorno al pilota del Team Aprilia. Per mesi infatti si è parlato della sua vita privata e di alcuni flirt che il centauro avrebbe avuto.

L’ex di Giulia De Lellis, dopo la fine della storia d’amore con quest’ultima, è stato avvicinato a vari nomi del mondo dello spettacolo. Si è detto infatti che tra Iannone e Cristina Buccino avessero un flirt (poi smentito). Poi a seguire, in queste settimane, si è parlato di Soleil Sorge. Adesso, invece, 361 magazine sostiene che Andrea Iannone stia frequentando l’ex gieffina Martina Hamdy e che tra loro ci sia del tenero:

Nelle ultime ore è stato avvistato in compagnia di Martina Hamdy, ex concorrente del GF Vip. I due si sono incontrati in un noto hotel milanese e non sono passati inosservati: alcuni testimoni li avrebbero visti intenti a scambiarsi tenere effusioni”.

Dello stesso avviso di 361 magazine è anche Very Inutil People che, grazie ad una sua fonte, è riuscito ad ottenere altre informazioni sulla presunta coppia formata da Andrea Iannone e Martina Hamdy:

“Martina e Andrea sono stati beccati da una nostra fonte durante una bollente serata a Lugano. I due sono stati avvistati prima nel locale Shaker, in compagnia di alcuni amici, e successivamente all’Auberge. Pare, infatti, che si siano baciati per buona parte del tempo. Che sia questo l’inizio di una nuova storia d’amore?”

Al momento né Andrea Iannone e né Martina Hamdy si sono espressi sul gossip. Continua…

Andrea Iannone: l’attacco di Soleil Sorge e la replica del pilota

Nei giorni scorsi Andrea Iannone si è piuttosto infuriato. Soleil Sorge in un’intervista a Chi ha svelato infatti se tra lei e il pilota c’è stato o meno un flirt, lanciando poi una frecciatina:

“Ci siamo trovati per caso gli ultimi due giorni della mia vacanza in Sardegna: ero con una mia amica ed eravamo ospiti nella villa di un mio amico e lì c’era anche Iannone. È stato carino e gentile, l’ho visto interessato alla mia compagnia. Poi, siamo tornati con lo stesso volo e ci hanno paparazzati. Mi hanno attaccata per quelle foto quando, in realtà, ho incontrato solo uomini interessati alla mia immagine”.

A quel punto Soleil Sorge ha proseguito sostenendo di essere convinta come Andrea Iannone fosse interessato solo ad ottenere visibilità, viste le sue precedenti relazioni, e che sia stato risucchiato da questo meccanismo. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha poi aggiunto che Andrea, da amico, è stato molto carino nei suoi confronti e che aveva paura che questi pettegolezzi potessero penalizzarlo, dato che il pilota è in attesa della sentenza sportiva.

Soleil Sorge ha anche aggiunto di non essere assolutamente interessata ad Andrea Iannone e che non starebbe mai con quella che è stata la vecchia fiamma della sua ex cognata. In risposta di questo proprio il centauro è intervenuto sui social. Ecco la replica:

“Da anni continuo a restare nel mio silenzio. Sono allibito da ciò che determinate testate e/o persone scrivono sul mio conto parlando della mia vita privata, attribuendomi chissà cosa. Non sono io quello che alimenta tutto ciò facendo interviste ad hoc. Vivo delle mie passioni, cose concrete, sempre con rispetto e in silenzio”.

Andrea Iannone e Soleil Sorge riusciranno a chiarirsi? Proprio l’influencer sarà ospite di Domenica Live e chissà non possano spuntare altri retroscena. E per quanto riguarda Martina Hamdy arriveranno o no conferme? Staremo a vedere.

