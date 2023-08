NEWS

Andrea Sanna | 19 Agosto 2023

Incidente per Andrea Lo Cicero

Attimi di grande paura per Andrea Lo Cicero e i tanti che in quel momento, come lui, stavano percorrendo la Cassia veietana. Nella mattina di ieri un’automobile si è diretta contromano sull’autostrada, causando tre frontali con delle persone ferite e si parla anche di una molto grave. Un fatto che non dovrebbe mai verificarsi e che avrebbe potuto causare effetti davvero devastanti.

Coinvolto, solo in modo marginale dato che è riuscito per sua fortuna a schivare la vettura, anche l’ex rugbista e protagonista de l‘Isola dei Famosi, Andrea Lo Cicero. Lo sportivo ha testimoniato l’accaduto che ha causato il sinistro sul suo account Facebook con alcune fotografie. A fare da corredo al materiale in questione anche una didascalia: “Prego Dio. Vivi per miracolo. Macchina in contromano sulla Cassia veietana. Follia totale”.

Ma non solo, perché Andrea Lo Cicero ha raccontato la mattinata di paura anche su Instagram. In queste ore il finalista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ha condiviso un video che mostra appunto quanto successo. Ed è davvero spaventoso. “Ecco la follia sulla Cassia. Con il telefonino in contromano! Ci vogliono pene severe”, la didascalia che si aggiunge alle assurde immagini che Lo Cicero ha vissuto sulla propria pelle.

In sintesi si vede, come mostrato dallo screen, l’auto azzurra viaggiare contromano. La persona che è dentro sta parlando al telefonino. Mentre alcuni passeggeri intimano di fermarsi e gli fanno notare di essere nella carreggiata spagliata, l’uomo sembra continuare indisturbato fino all’impatto. Come dicevamo Andrea Lo Cicero era lì presente e solo marginalmente è stato coinvolto. Sta bene fisicamente, anche se scosso dal fatto. Lui stesso ha fatto intendere però che oltre alla tanta paura sarebbe potuta andare molto peggio.

Come giustamente ha fatto notare Andrea Lo Cicero servirebbero delle punizioni più severe per chi non rispetta il codice della strada e rischia così di causare delle tragedie.