Chi è Andrea Lo Cicero? Età e Instagram

Vincenzo Chianese | 22 Maggio 2023

Chi è

Ecco tutto quello che sappiamo su Andrea Lo Cicero, naufrago della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Andrea Lo Cicero

Nome e Cognome: Andrea Lo Cicero Vaina

Data di nascita: 7 maggio 1976

Luogo di Nascita: Catania

Età: 46 anni

Altezza: 1,85 cm

Peso: 117 kg circa

Segno zodiacale: Toro

Professione: conduttore televisivo ed ex rugbista

Moglie: Andrea è sposato con Roberta Di Fiore

Figli: Andrea ha un figlio, Ettore

Tatuaggi: non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @ilbarone1

Profilo Facebook: @AndreaLoCicero

Andrea Lo Cicero età e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Andrea Lo Cicero, e chi è il Barone del Gambero Rosso. Scopriamo anche dove è nato e dove vive l’ex rugbista. Il naufrago della nuova edizione de L’Isola dei Famosi è nato a Catania il 7 maggio del 1976.

La sua età è dunque di 46 anni, mentre la sua altezza e il suo peso sono pari rispettivamente a 1,85 cm e 117 kg circa.

Sappiamo che la sua famiglia vantava ascendenze nobiliari, da qui nasce il soprannome “Barone” con il quale viene tuttora chiamato. Nonostante in molti lo chiedano, Andrea non sembrerebbe avere una laurea. Fin dalla tenera età infatti si è dedicato alla sua passione più grande: il rugby.

Prima di scoprire la sua prestigiosa carriera però vediamo cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Andrea Lo Cicero sappiamo che è sposato con la modella Roberta Di Fiore.

L’ex rugbista e sua moglie oggi gestiscono insieme l’azienda agricola di famiglia.

La coppia ha anche un figlio, Ettore, e vive a Nepi, in provincia di Viterbo.

Vediamo ora dove seguire Andrea sui social.

Dove seguire Andrea Lo Cicero: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove è possibile seguire Andrea Lo Cicero sui social.

Il naufrago della nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha un profilo Instagram attivo, che vanta più di 41 mila follower.

L’ex rugbista ama tenere aggiornati i fan con tutti i momenti più belli della sua vita privata e senza dubbio anche nel corso della sua esperienza in Honduras la sua pagina resterà attiva. Andrea ha anche un account Facebook.

Ma vediamo ora cosa sappiamo sulla sua carriera.

Carriera

Andiamo a scoprire di più sulla carriera di Andrea Lo Cicero e cosa ha fatto nel corso degli anni. In tenera età, seguendo le orme di suo zio, inizia a giocare a rugby. A soli 17 anni esordisce così nel campionato con gli Amatori Catania. A seguire viene trasferito dapprima a Bologna per una stagione, e in seguito al Rovigo. Nel 1999 lo troviamo a Roma, e con la squadra della Capitale diviene campione d’Italia.

L’anno seguente esordisce in Nazionale. Nel 2001 Lo Cicero si trasferisce in Francia al Tolosa, con cui rimase poco più di una stagione prima di ritornare a Roma, questa volta nella S.S. Lazio, squadra della quale ricopre il ruolo di giocatore e allenatore. Nel 2003 Andrea viene convocato alla Coppa del Mondo in Australia. L’anno successivo viene ingaggiato a L’Aquila e a fine anno riceve l’invito a giocare nei Barbarians.

Dopo aver ottenuto 103 presenze e 4 campionati del mondo però Andrea Lo Cicero decide di ritirarsi dal mondo del rugby.

Giardini da Incubo

Tra il 2014 e il 2017 troviamo Andrea Lo Cicero in tv, quando inizia a condurre la trasmissione Giardini da incubo, in onda su Sky, in cui insegnava a manutenere e a ridare vita a giardini mal tenuti e abbandonati.

Celebrity MasterChef Italia

Nel 2018 Andrea Lo Cicero è nel cast della seconda edizione di Celebrity Masterchef. Qui mette in mostra le sua abilità di chef, mettendosi alla prova con diverse ricette.

La Prova del Cuoco

Sempre nel 2018 Andrea Lo Cicero entra nel cast La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi. Tre anni più tardi 2021 si aggiudica due programmi tutti suoi, entrambi in onda sul canale Gambero Rosso. Contemporaneamente mette in piedi una sua azienda agricola, che ancora oggi gestisce insieme a sua moglie.

Nel 2023 lo troviamo nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Andrea Lo Cicero a L’Isola dei Famosi

Nel 2023 Andrea Lo Cicero diventa un naufrago ufficiale de L’Isola dei Famosi. La nuova edizione del reality show in onda su Canale 5 debutta ufficialmente lunedì 17 aprile, ancora una volta con la conduzione di Ilary Blasi. Vladimir Luxuria ed Enrico Papi ricopriranno invece il ruolo di opinionisti, mentre Alvin sarà nuovamente l’inviato dall’Honduras. Andrea nel mentre, nel corso di un’intervista per Tv Sorrisi & Canzoni, ha rivelato perché ha deciso di partecipare al programma, e in merito ha affermato:

“Sono curioso e mi piace cimentarmi in cose più grandi di me. Anche se solo lì capirò se l’Isola è alla mia portata”.

Vediamo adesso chi sono i naufraghi de L’Isola dei Famosi.

I naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023

Ecco chi sono i 17 naufraghi che fanno parte del cast de L’Isola dei Famosi:

Alessandra Drusian

Alessandro Cecchi Paone – RITIRATO

Andrea Lo Cicero

Claudia Motta – RITIRATA

Christopher Leoni

Corinne Clery

Cristina Scuccia

Fabio Ricci

Fiore Argento – RITIRATA

Gianmaria Sainato

Helena Prestes

Luca Vetrone

Marco Mazzoli

Marco Predolin – RITIRATO

Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Paolo Noise

Simone Antolini – RITIRATO

Andiamo a scoprire ora il percorso di Andrea a L’Isola dei Famosi.

Il percorso di Andrea a L’Isola dei Famosi

Il percorso di Andrea Lo Cicero a L’Isola dei Famosi 2023 inizia ufficialmente lunedì 17 aprile. Il pubblico attende con ansia di scoprire come l’ex stella del rugby affronterà questa esperienza e di certo non mancheranno le emozioni.