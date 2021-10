Il secondo bacio di Andrea Nicole Conte e Ciprian

Da circa un mese e mezzo abbiamo fatto la conoscenza di Andrea Nicole Conte, che a poco a poco ha conquistato il cuore del pubblico e del web. La bella tronista di Uomini e Donne fin dal primo istante ha convinto a pieno i telespettatori e al momento è nel pieno del suo percorso. Attualmente Andrea Nicole sta frequentando Alessandro e Ciprian, e proprio con quest’ultimo qualche giorno fa c’è stato un bacio, che tuttavia è avvenuto a telecamere spente. Il corteggiatore nel mentre sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore della Conte e la conoscenza procede a gonfie vele. Poco fa però nel corso della nuova puntata del dating show è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere, in positivo, il web.

Andrea Nicole Conte ha infatti deciso di portare nuovamente in esterna Ciprian. I due si sono raccontati a cuore aperto e proprio la tronista ha parlato del suo momento più difficile. Ecco cosa ha dichiarato in merito:

“Il momento più difficile del mio percorso? Quando ho capito che i miei genitori non mi capivano. Purtroppo ho avuto paura della mia famiglia per un tot di tempo, quindi non mi andava di aprirmi subito con loro. Ho cercato prima un equilibro in me, poi quando sono stata pronta ho scritto una lettera a mamma, ma avevo paura a dargliela”.

Poco dopo, complice l’emozione del momento, Andrea Nicole Conte ha nuovamente baciato Ciprian, per la gioia di tutto il pubblico che sostiene e supporta questa coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uednotizie)

In studio Andrea Nicole e Ciprian hanno così parlato di quanto accaduto ed entrambi si sono dichiarati felici ed entusiasti. Ma cosa accadrà tra i due nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.