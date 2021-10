1 Nuovo corteggiatore per Andrea Nicole Conte

È trascorso più di un mese da quando il pubblico ha fatto la conoscenza di Andrea Nicole Conte. In breve tempo con i suoi modi di fare la bella tronista di Uomini e Donne ha conquistato il cuore del pubblico e attualmente è nel pieno del suo percorso. Solo qualche giorno fa Andrea Nicole ha baciato per la prima volta Ciprian, scatenando però la gelosia di Alessandro e di Gabrio. Proprio quest’ultimo così nel corso della puntata andata in onda oggi pomeriggio ha deciso di eliminarsi. Landi ha infatti ammesso di essersi chiuso dopo aver visto la Conte baciare Ciprian e per questo motivo non riesce più ad andare avanti nel suo percorso. Tuttavia per la tronista ci sono state due belle novità.

Maria De Filippi infatti ha svelato che per Andrea Nicole sono arrivati due nuovi ragazzi che sono intenzionati a conoscerla. Tuttavia quando i pretendenti hanno fatto il loro ingresso in studio c’è stata un’inaspettata sorpresa per tutto il pubblico da casa e per il web.

Uno dei due ragazzi nuovi scesi per Andrea Nicole Conte infatti è già conosciuto ai più. Parliamo di Simone Cipolloni, noto per essere stato un tentatore di Temptation Island e un ex corteggiatore di Clarissa Marchese. Proprio in quest’ultima circostanza Simone si era esposto in maniera particolare, tuttavia come sappiamo l’ex tronista decise di lasciare Uomini e Donne con Federico Gregucci, col quale a oggi è sposata. I due hanno anche una figlia, Arya.

Ma cosa accadrà dunque tra Andrea Nicole e Simone? Non resta che attendere per scoprilo. Nel mentre qualche giorno fa la Conte, nel corso di un’esterna, ha svelato un retroscena inedito su alcuni suoi ex fidanzati. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.