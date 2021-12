1 La scelta di Andrea Nicole Conte

Solo qualche giorno fa Andrea Nicole Conte ha deciso di fare la sua scelta a Uomini e Donne, tuttavia le cose non sono andate come previsto. La tronista infatti ha terminato il suo percorso in modo insolito e su di lei si è scatenata la polemica. Ma andiamo con ordine e rivediamo cosa è accaduto. A registrazione iniziata, Andrea Nicole ha fatto il suo ingresso in studio insieme a Ciprian. L’ex corteggiatore infatti a sorpresa si è presentato a casa della Conte all’insaputa della redazione e i due hanno trascorso la notte insieme. A quel punto la tronista non ha potuto fare altro che fare la sua scelta, ma non sono mancate le polemiche.

Ad attaccare duramente la neo coppia sono stati non solo Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno speso per i due parole fortissime, ma anche Alessandro, rimasto ferito da un simile comportamento. Anche la stessa Maria De Filippi sembrerebbe essere rimasta delusa dall’atteggiamento di Andrea Nicole, sulla quale la conduttrice in questi mesi ha puntato molto.

Naturalmente il web attende con ansia di vedere cosa è accaduto in studio e in questi giorni il pubblico si chiede quando va in onda la scelta di Andrea Nicole Conte a Uomini e Donne! Attualmente come sappiamo Canale 5 sta trasmettendo un’altra registrazione, e grazie alle anticipazioni sappiamo che successivamente ci sono altre due puntate da far vedere. Con ogni probabilità però la prossima settimana dovrebbe andare in onda la scelta di Andrea Nicole, orientativamente tra le giornate di mercoledì e giovedì.

Nel mentre alcune ore fa a parlare per la prima volta è stato un amico della Conte, che ha fatto delle rivelazioni inedite. Rivediamo le sue dichiarazioni in merito.