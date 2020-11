1 GF Vip: Andrea Zelletta e Francesco Oppini deridono Massimiliano Morra? (VIDEO)

Il web non ci sta e in queste ore è totalmente diviso per una questione verificatasi nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma no, questa volta non si tratta di liti, ma di un gesto fatto da Andrea Zelletta e Francesco Oppini, che coinvolgerebbe, a sua insaputa, Massimiliano Morra. Ma sarà davvero così?

Andrea e Francesco, in stanza arancione, hanno rievocato un qualcosa che riguarda il passato del cronista. Oppini ha infatti raccontato come aveva il labbro quando era piccino e come sia cambiato nel corso degli anni. Peccato però che nel fare l’esempio ha tirato in ballo Massimiliano , dicendo ‘come Max’, fermandosi poco dopo. Ridacchiando tra loro, come vedete nei video sotto, Andrea Zelletta e Francesco Oppini sembrano deridere Morra, replicando il tic di quest’ultimo.

A far infuriare alcuni fan del GF Vip è come Francesco abbia preso da esempio proprio Morra e soprattutto il modo in cui Andrea Zelletta gli sia andato dietro mostrando il gesto. Ecco il video in questione che sta facendo molto discutere sul web…

oppini: mamma dicono che ho la testa quadrata

,”dai amore ma smettila vieni qui” avevo le labbra così

”mamma quando piango sembra […]”



ditemi in quale senso si stavano riferendo a massimiliano? siete dei visionari potenti comunque #GFVIP pic.twitter.com/anT6LPsfXt — 𝒜𝓃𝓃 18% (@loujshuvg) November 15, 2020

Andrea Zelletta e Francesco Oppini prendono in giro Massimiliano Morra.#GFVIP pic.twitter.com/0rbJzPMcAL — disagiotv (@disagio_tv) November 15, 2020

Non tutti si saranno resi conto ma Massimiliano Morra, ripete continuamente il gesto con le labbra fatto vedere anche da Andrea Zelletta nei video pubblicati. Ci sarà davvero un riferimento o presa in giro all’attore? C’è chi giura che le cose siano andate proprio così. Il web, come dicevamo, infatti, si è diviso sulla faccenda…