Nicolò Figini | 18 Agosto 2023

Lo sfogo di Andrea Zelletta

Da poco tempo Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono diventati genitori di Ginevra lo scorso 20 luglio. Già nei giorni successivi alla nascita l’ex vippone ha ricevuto diverse critiche perché i fan lo vedevano troppo lontano da casa. Ha infatti dovuto assentarsi per alcuni impegni lavorativi da DJ e per tale motivo molte persone hanno lasciato commenti negativi nei suoi confronti sui social.

Lo stesso Zelletta, però, aveva replicato prontamente affermando che allontanarsi dalla bambina non è stata per niente una cosa facile. Così come non è stato semplice dover salutare, anche se per poco tempo, la compagna. Tuttavia, in queste ore, Andrea sta venendo di nuovo attaccato da alcuni follower, in quanto a loro non è piaciuto un suo atteggiamento.

Come possiamo vedere anche qui sotto, infatti, Andrea Zelletta ha pubblicato una foto in cui si vede la faccia della figlia censurata da delle strisce bianche, così da proteggerne la privacy. Un commento di un utente, però, afferma:

“Ma perché coprire la faccia alla bambina. Non fate prima a non pubblicare la foto?”.

L’attacco e la replica di Andrea Zelletta

A questo punto è arrivata la replica di Andrea, il quale ha detto a questa persona di farsi i fatti sui, anche se con termini più coloriti: “Saranno pure caz**i miei di come voglio pubblicare le foto di mia figlia? O le devo chiedere il permesso?“. Poi per sdrammatizzare ha continuato: “Se mi beccate nella giornata non ZEN ve mann a f… (Vi mando a ca**re)“.

