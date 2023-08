NEWS

Andrea Sanna | 18 Agosto 2023

Ilary Blasi Temptation Island

Temptation Island Winter con Ilary Blasi?

Ilary Blasi non la vediamo tra i conduttori presenti nei palinsesti Mediaset, almeno per ora. Sembrerebbe però che, nonostante tutto, la presentatrice romana resterà comunque nell’azienda di Cologno Monzese e per lei potrebbero arrivare nuovi progetti. E no, non si parla de L’Isola dei Famosi.

Il settimanale Nuovo TV ha riportato l’indiscrezione secondo cui Ilary Blasi sarebbe nella lista delle papabili presentatori per la prima edizione invernale di Temptation Island che dovrebbe andare in onda a inizio 2024.

In questo momento si starebbe riflettendo quindi se mantenere Filippo Bisciglia al timone di conduzione del reality show oppure concedergli un po’ di riposo. L’indiziata speciale secondo la rivista sarebbe proprio Ilary Blasi, che come dicevamo non rivedremo a L’Isola dei Famosi. C’è da dire però che un altro nome è spuntato fuori di recente ed è quello di Lorella Cuccarini (via Dagospia).

Proprio Pier Silvio Berlusconi a riguardo aveva spiegato infatti che la conduttrice sarebbe rimasta a Mediaset, tenendo presente però che il reality avrebbe potuto subire uno spostamento nel calendario o addirittura una cancellazione nel 2024. Quindi Temptation Island Winter potrebbe rivelarsi una bella occasione per Ilary Blasi.

Dopo il successo dell’edizione estiva di Temptation Island Winter con Filippo Bisciglia, è stato confermato che il programma avrà la sua versione invernale. Non abbiamo informazioni certe, ma si parla della possibilità di vedere anche coppie note.