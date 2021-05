Intervista ad Andrea Zelletta

Pochi giorni fa una sfacciata confessione di Natalia Paragoni con i follower di Instagram, ha catturato l’attenzione del Web sulle doti amatorie dell’ex tronista Andrea Zelletta. La sua compagna, infatti, spiegando di esser dovuta correre in farmacia per risolvere un problema muscolare, non ha nascosto di essersi “data da fare” sotto le lenzuola con il fidanzato. Di qui, lo sbigottimento dei più pudichi e le grasse risate di chi, compreso lo spirito dell’aneddoto, ha avuto invece l’ironia di scherzarci su.

Novella 2000 ha voluto approfondire la questione col diretto interessato, e si è messa in contatto con Andrea Zelletta che è stato intervistato dal nostro Armando Sanchez. L’intervista completa la trovate nel nuovo numero della rivista, uscito ieri in tutte le edicole della Penisola.

Intanto, abbiamo chiesto al finalista dell’ultimo Grande Fratello VIP se in effetti Natalia Paragoni abbia detto tutta la verità, e Andrea Zelletta ha risposto così:

“È tutto verissimo! Natalia ed io siamo molto passionali, non ci vedo nulla di strano. Se stiamo bene insieme, perché privarcene? Tutte le coppie dovrebbero prendere esempio. Fare tanto sesso con il proprio partner fa benissimo, e aiuta a mandare avanti il rapporto al meglio. Ovviamente le critiche non sono mancate, molti siti web hanno travisato la notizia, che doveva apparire ironica e leggera. In fondo, sono cose che accadono. Solo, mi sembra strano che nel 2021 ancora la gente debba scandalizzarsi per certe cose naturalissime”.

Il futuro di Andrea e Natalia

La sintonia tra Andrea e Natalia, nata negli studi del dating show Uomini e Donne, matura dunque di giorni in giorno, e non solo in camera da letto. La coppia infatti ammette di fantasticare spesso sul proprio futuro insieme, parlando di costruire una famiglia con tutti i crismi del caso.

“Abbiamo tanti progetti per la mente, e come tutte le coppie vogliamo una casa tutta per noi, una famiglia e – chissà – in futuro anche dei bambini. Sono tutte cose importanti che servono per accrescere l’amore tra un uomo e una donna”.

Intanto, tra i progetti a breve termine di Andrea Zelletta c’è il lancio di un nuovo disco come deejay. D’altronde è ormai diverso tempo che l’ex modello si diletta con la musica, e i risultati sono sempre più tangibili. Natalia invece sta diventando un’esperta di beauty ed estetica, tanto da sottoporre spesso il fidanzato a sedute di bellezza elargendogli creme e cosmetici. Di lei, Zelletta parla con l’entusiasmo negli occhi e nella voce:

“Natalia è davvero la ragazza che fa per me. Di questi tempi non è facile trovare così tanta empatia tra due persone. Io ci sono riuscito e lo dico a voce alta: mi reputo un uomo fortunato”.

Zelletta: il passato nella moda

E se il presente lo fa sprizzare di felicità ed entusiasmo, ripensando al passato Andrea Zelletta non rimpiange – almeno completamente – di aver lasciato il mondo della moda per la TV.

“Quello che mi manca tanto sono i viaggi. Avevo agenzie internazionali e ho avuto parecchie esperienze lavorative. Quello che non mi manca invece è la freddezza che c’è nel mondo della moda. I modelli si riconoscono solo dall’aspetto fisico, ma nessuno sa chi veramente si nasconde dietro quella immagine”.

Nel suo futuro professionale, insomma, oltre ai progetti che lo vedranno impegnato con la stessa Natalia e con la musica, Andrea Zelletta vede il piccolo schermo.

La televisione lo ha visto affacciarsi da timido ragazzo del Sud alla ricerca dell’amore con Uomini e Donne, e trionfare grazie al recente GF. E poco importa se all’inizio della sua esperienza nel reality qualcuno lo rimproverava di apparire troppo silenzioso.

“La gente può pensarla come vuole”, risponde Andrea. “Per quanto riguarda il mio carattere, sono proprio così. Non mi piace alzare la voce. Mi capita solo quando ne vale veramente la pena”.

