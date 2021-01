1 Andrea Zenga ha rivelato chi lo attrae di più tra le concorrenti del GF Vip. Tutti i dettagli

Manca più o meno un mese alla fine del reality show di Canale 5 e le sorprese potrebbero non finire qui. C’è ancora tutto il tempo, infatti, perché possano sbocciare nuovi amori o almeno degli innocenti flirt. Questo perché, nelle ultime ore, Andrea Zenga, ha rivelato chi tra le concorrenti del GF Vip potrebbe essere la sua donna ideale.

Il tutto ha avuto luogo nel corso di un gioco in cui i vipponi si sono ritrovati a farsi domande scomode gli uni agli altri. A dare il via ai giochi e a leggere le regole ci hanno pensato Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. La prima ha, quindi, chiesto a Dayane Mello se le sarebbe piaciuto spingersi di più nella conoscenza di Zenga, ma ha risposto di no. Allora la showgirl ha chiesto a lui se gli era piaciuto baciare la modella sotto il vischio a dicembre. Lui ha detto di sì.

Non appena è arrivato il turno di Dayane, quindi, ha chiesto ad Andrea se lei potrebbe essere il suo tipo ideale di donna, ma lui ha risposto in maniera negativa. Il momento più sconcertante arriva, però, quando Samantha De Grenet fa una domanda precisa a lui, ovvero se Rosalinda potrebbe attrarlo. Andrea Zenga, quindi, confessa che tra le concorrenti del GF Vip l’attrice potrebbe proprio essere il suo tipo se non fosse fidanzata (qui per vedere il momento).

La storia sembrava essere finita così, ma al termine del gioco Rosalinda ha fatto una confidenza a Carlotta. Ha, infatti, ammesso che se fosse stata single qualcosa con uno dei coinquilini sarebbe anche potuto capitare, senza però specificare con chi. Cosa accadrà a questo punto? Tra Andrea Zenga e la Cannavò, tra le concorrenti del GF Vip quella dalla quale è più attratto, accadrà qualcosa in futuro oppure lei rimarrà con il suo ragazzo attuale? Non lo sappiamo.

Per il momento, infatti, possiamo solo scavare nelle puntate precedenti e scoprire perché Andrea Zenga ha detto di non essere attratto da Dayane Mello nonostante l’abbia baciata diverse settimane fa sotto il vischio. Ecco le sue dichiarazioni.