1 Parla la mamma di Andrea Zenga

Sebbene il Grande Fratello Vip sia finito appena da poche settimane, procede la conoscenza tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò anche fuori dalla Casa più spiata d’Italia. La storia tra i due ha incuriosito una fetta di pubblico, ma ha riservato anche alcune perplessità non solo tra i telespettatori ma anche tra gli ex protagonisti.

Nonostante questo, però, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò vivono la loro frequentazione e si augurano ovviamente possa andare tutto per il meglio. Per entrambi non è stato sicuramente semplice: Andrea arriva dalla rottura con Alessandra Sgolastra, Rosalinda invece da 10 anni di relazione con Giuliano Condorelli. Amore che quest’ultima ha deciso di concludere proprio a poche settimane dalla fine del GF Vip. Per lei non è stato sicuramente facile. Degli Zengavò (nomignolo dato da alcuni fan) intanto si continua a parlare.

A dire il suo punto di vista circa la storia tra Andrea e Rosalinda è stata la mamma di Zenga, Roberta Termali. La conduttrice ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più, dove ha speso belle parole per entrambi. L’ex moglie di Walter Zenga si dice fiduciosa e spera che il tutto possa trasformarsi via via in qualcosa di più importante. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da Biccy: “Sono contenta per loro, sono una bella coppia”, ha esordito Roberta Termali che ha approfondito il discorso, aggiungendo ancora:

“Mi fido di Andrea, del suo giudizio, e quindi, della sua scelta. L’altra sera a l’ora di cena lui mi ha chiamato e mi ha detto ‘mamma, Rosalinda mi ha preparato una cenetta da leccarsi i baffi’. Stanno molto bene e sono sereni, quindi sono felice per entrambi. Devono godersi questi bei momenti”.

Insomma anche la mamma di Andrea Zenga sembra approvare questa storia e vede suo figlio felice.

Pochi giorni fa, prima di quest’intervista, proprio Zenga ha rivelato come vanno le cose tra lui e Rosalinda Cannavò e ha spiegato se c’è o meno la possibilità di vederli insieme a Temptation Island….