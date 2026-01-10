Sui social Andreas Muller ha pubblicato uno sfogo in cui ha risposto in maniera netta alle dure critiche degli hater ricevute in tutti questi anni.

Andreas Muller replica agli hater

Fin da quando il suo nome è legato a quello di Veronica Peparini, Andreas Muller si è sempre dovuto difendere dalle critiche dei social. E non si tratta di appunti costruttivi, ma di un accanimento feroce e spietato contro lui e sua moglie. Sui social in questi anni, infatti, il ballerino è stato accusato di avere vinto Amici solo perché sentimentalmente legato alla professoressa del talent show.

Un attacco che ancora oggi gli viene fatto, nonostante siano passati tanti anni e nonostante Andreas Muller non solo ha deciso di sposare Veronica Peparini, ma insieme hanno anche una splendida famiglia e due bambine meravigliose. Anche le piccole, Ginevra e Penelope, sono spesso finite nel mirino degli hater, che hanno riservato loro commenti indicibili.

Alle dure critiche social Andreas Muller ha sempre risposto, ma delle volte ha anche lasciato correre per non dare ulteriore adito a chi non merita attenzione. Stavolta, però, ha deciso di realizzare un video e di condividerlo sui suoi social. Nel filmato, che potete ascoltare e vedere qui sotto, Andreas ha risposto per le rime e rimesso al proprio posto chi in questi anni ha gettato su di lui e la sua famiglia solo delle cattiverie.

Oltre a ribadire che non ci sono mai stati secondi fini, Andreas Muller ha ricordato di essersi innamorato di Veronica Peparini e con lei aver voluto unirsi in matrimonio, oltre a creare una famiglia. Ma non solo. Ecco le sue parole….

“Non devo aggiungere altro, PER IL MOMENTO”, ha scritto Andreas Muller nel video sfogo pubblicato sui social in queste ultime ore.

Il filmato in questione ha trovato il supporto da parte di numerosi utenti, da fan per passare a volti noti della TV e dello spettacolo.

