I fan storici di Uomini e Donne ricorderanno senza dubbio Francesca Del Taglia, che in queste ore è tornata al centro dell’attenzione. La storica ex corteggiatrice infatti ha lanciato un appello a Maria De Filippi per salire sul trono.

Francesca Del Taglia torna a Uomini e Donne?

Tra poco più di un mese su Canale 5 parte ufficialmente la nuova attesissima edizione di Uomini e Donne. Tuttavia, come i fan di certo sapranno, le registrazioni delle prime puntate si terranno già a fine mese e tanta è l’attesa del pubblico di scoprire cosa accadrà. Proprio in questi giorni in rete sono emerse alcune interessanti indiscrezioni, che tuttavia a oggi non sono ancora state confermate dalla produzione. Attualmente intanto gli autori stanno scegliendo i prossimi tronisti del Trono Classico e nelle ultime ore a lanciare un inaspettato appello a Maria De Filippi è stata una storica ex corteggiatrice del dating show. Di chi parliamo? Nientemeno che di Francesca Del Taglia.

Come in molti ricorderanno, l’ex protagonista del programma ha partecipato a Uomini e Donne diversi anni fa e proprio in studio ha conosciuto Eugenio Colombo, con il quale fin da dubito è scattato un sentimento. Dopo aver lasciato insieme il dating show, la coppia ha dato alla luce due bellissimi bambini, Brando e Zeno. Di recente però la storia d’amore tra Francesca ed Eugenio è giunta al termine e a oggi l’ex corteggiatrice è ancora single. Di recente così proprio la Del Taglia, su domanda diretta di alcuni fan, ha parlato della possibilità di tornare all’interno del programma, stavolta però nelle vesti di tronista. A quel punto Francesca, lanciando un appello alla stessa Maria De Filippi, ha affermato:

“Perché non mi candido come tronista visto che sono single? In effetti non ci avevo mai pensato. Facciamo un appello a Maria”.

Le parole di Francesca Del Taglia ovviamente non sono passate inosservate e in molti hanno iniziato già a sperare in un possibile arrivo dell’ex corteggiatrice sul trono di Uomini e Donne. Ma cosa accadrà? La De Filippi accoglierà il suo appello? Non resta che attendere per scoprirlo.