La ballerina Anbeta si è commossa a This is me, rivedendosi nei filmati di Amici con Carla Fracci e riascoltando le parole della madre

Tra gli ospiti della seconda puntata di This is me, in onda questa sera, c’è la ballerina Anbeta Toromani, che rivedendosi in alcune clip dei tempi in cui era allieva si è commossa.

Anbeta si commuove a This is me rivedendosi ad Amici

Questa sera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di This is me, che ha aperto la serata raccontando di Annalisa e della ballerina, per anni professionista ad Amici, Anbeta Toromani.

Proprio la danzatrice è stata protagonista di un momento emozionante durante lo spazio dedicato a lei, quando, rivedendo alcuni filmati, ha rivissuto delle tappe significative della sua partecipazione ad Amici.

Rivedendosi nei video di quando era allieva del talent show di Maria De Filippi, Anbeta non ha potuto trattenere le lacrime, ricordando la sua trasformazione artistica e personale avvenuta durante quel periodo cruciale.

Uno dei momenti più toccanti è stato il suo incontro con la grande Carla Fracci. In quell’occasione, Anbeta aveva avuto la possibilità di ballare una variazione classica davanti alla leggendaria étoile, che, con grande generosità, le aveva rivolto complimenti sinceri.

Per la ballerina, allora agli esordi, ricevere quell’apprezzamento da un’icona del balletto mondiale fu una conferma importante delle sue potenzialità e un momento che ancora ricorda con affetto, come ha dimostrato la sua commozione.

Il tutto si è fatto più intenso, poi, quando Anbeta Toromani ha riascoltato le parole che la madre le aveva dedicato ai tempi di Amici. Nel video, la donna esprimeva tutto il suo orgoglio per il percorso della figlia, sottolineando il coraggio e la dedizione che Anbeta aveva dimostrato, lasciando l’Albania per inseguire il sogno della danza.