In puntata oggi a Domenica In è intervenuta Federica Pellegrini, che è tornata sul caso Angelo Madonia e si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa….

Federica Pellegrini a Domenica In sul caso Madonia

Oggi mentre su Canale 5 andava in onda una nuova puntata con il pomeridiano di Amici 24, dove non sono mancate sfide e provvedimenti disciplinari, su Rai 1 ha attirato l’attenzione l’intervista di Federica Pellegrini a Domenica In. La Divina si è concessa a una lunga chiacchierata con Mara Venier e ha parlato del suo percorso a Ballando con le Stelle, senza risparmiare qualche stoccata ad Angelo Madonia.

Federica Pellegrini a Domenica In ha ricordato come “un triste destino” ha unito lei e Pasquale La Rocca in questa avventura, candidandoli seriamente alla possibilità di vincere Ballando con le Stelle. Ma solo la settimana prossima scopriremo il responso. Questa frase però è un chiaro riferimento all’allontanamento di Angelo Madonia, con cui non è mai nato il feeling e l’infortunio che ha coinvolto subito dopo Samuel Peron.

In maniera più dettagliata Federica Pellegrini ha spiegato il suo punto di vista e come sarebbero andate le cose con Angelo Madonia. Ha definito il suo percorso un volersi mettere in sfida con sé stessa e ha spiegato quanto sia stato “accidentato e doloroso”, ma di essere felice di com’è arrivata in finale.

L’avventura a Ballando con le Stelle per lei sarebbe stata a tratti anche “difficile e solitaria”: “A tratti pensavo di avere la soluzione e invece mi è scivolata tra le mani e poi è arrivato Pasquale”. Questa in tanti l’hanno interpretata come una chiara frecciata ad Angelo Madonia per non esserle stato vicino durante questa importante esperienza. Motivo che ha poi provocato la sua cacciata.

Le parole di Federica

Durante la chiacchierata con Mara Venier, Federica Pellegrini ha aggiunto alcuni dettagli sul suo rapporto con Angelo Madonia. In particolare si è soffermata sulla serata in cui c’è stata la discussione tra il danzatore e Selvaggia Lucarelli e l’allontanamento avvenuto in seguito:

“Si, c’è stato un po’ di disagio con Madonia, c’è stata una discussione in cui non c’entravo nulla. Della discussione a me ha toccato poco. Quella di Selvaggia io l’ho presa come una battuta. lo a casa ho un marito e una figlia di 11 mesi. Forse quella più offesa avrei dovuto essere io. Ma era una battuta per rompere il ghiaccio tra loro due, tra Angelo e Selvaggia intendo. La cosa che più mi ha fatto male di quella storia è quando Angelo ha detto “non è la mia competizione”.

A quel punto Federica Pellegrini ha spiegato di essersi posta diverse domande sulla sua presenza a Ballando con le Stelle. La frase infatti non sembra esserle andata molto giù:

“Mi sono chiesta ‘Cosa ci sto a fare qui?’ Sì è un gioco, ci divertiamo, ma anche una competizione. Quando ha detto quella cosa davanti alla giuria mi sono sentita sola, ho pensato ‘abbiamo passato due mesi a fare cosa?’. Quello mi ha fatto male”.

Ma Federica Pellegrini ha avuto modo di sentire Angelo Madonia? A quanto pare no e si aspettava che lui si avvicinasse dopo la puntata o le dicesse di parlarne: “E invece no, poi c’è stata la decisione del programma”.

Così la sportiva si è espressa sulla querelle che tanto ha fatto discutere. Ci sarà la risposta del suo ex insegnante di Ballando con le Stelle?