1 Il nuovo look di Andrea Damante

Manca quasi un mese all’estate e Andrea Damante ha in serbo grandi progetti lavorativi, tra cui la nuova hit con Soniko e un disco nuovo di zecca. Intanto l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto stravolgere di nuovo il suo look, esattamente come fatto lo scorso anno quando è scoppiata la moda del biondo platino.

Negli anni Andrea ci ha abituato a continui modifiche per quanto riguarda i suoi capelli. Se il mese scorso ha condiviso delle immagini in cui sfoggiava delle treccine, questa volta ha voluto stupire tutti cambiando colore della sua folta chioma. Nelle scorse ore, infatti, Andrea Damante si è recato dal suo parrucchiere di fiducia e ha deciso di ripetere lo stesso esperimento del 2020.

Ed ecco il risultato finale, come mostrato da Andrea Damante tra le storie di Instagram. In questo scatto il Dama sembra essere davvero soddisfatto e ha così condiviso questa sua ‘rivoluzione’ con i suoi amati fan.

Foto Instagram – Andrea Damante

Ovviamente la notizia è circolata piuttosto velocemente e ha scatenato i numerosi fan su Instagram, i quali si sono riversati a commentare la scelta fatta dal deejay. E a voi piace il nuovo look di Andrea Damante?

Ma le notizie su di lui non sono finite qui!