Ore di spavento per Andy Dick. Il celebre attore e comico è stato infatti trovato privo di sensi in strada a Los Angeles. A salvarlo sono stati alcuni passanti, che hanno allertato i paramedici.

Cosa è accaduto ad Andy Dick

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Andy Dick. Il celebre attore e comico statunitense, come riportato da TMZ e dagli altri media americani, è stato trovato per le strade di Los Angeles privo di sensi. A soccorrerlo prontamente sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i paramedici, accorsi sul posto in seguito.

Stando a quanto riferisce il tabloid, pare che Dick fosse sotto effetto di sostanze. Sempre secondo quanto si legge, all’attore sarebbe stato somministrato un farmaco che “inverte l’overdose da oppioidi”. Pochi minuti dopo il comico si sarebbe ripreso, tuttavia si sarebbe rifiutato di andare in ospedale. Ma non è finita qui.

A seguito di quanto accaduto, TMZ ha raggiunto Andy Dick telefonicamente. L’attore a quel punto ha affermato di essere “sollevato di stare bene”. Tuttavia non sono stati forniti ulteriori dettagli su quanto gli è successo. Pare però che al momento il comico statunitense stia bene e che il peggio sia fortunatamente passato.

Come è noto, in passato diverse volte Dick ha parlato della sua dipendenza da alcol e droga. Qualche anno fa, come se non bastasse, Andy ha anche raccontato di essere stato in riabilitazione per circa 20 volte.

