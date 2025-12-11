A distanza di alcuni giorni dalla sua eliminazione dal Grande Fratello, Mattia Scudieri annuncia che lui e la fidanzata Carlotta si sono lasciati. Ecco cosa è accaduto e le loro dichiarazioni.

Mattia Scudieri torna single

Terminata la relazione tra Mattia Scudieri e la sua fidanzata Carlotta. Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello di qualche giorno fa, l’ex gieffino ha avuto modo di riabbracciare la sua ormai ex compagna, tuttavia le cose non sono andate come sperato. A seguito di quanto accaduto in casa, Carlotta ha deciso di mettere un punto alla relazione e, con una storia pubblicata sui suoi profili social, ha spiegato il perché della sua scelta. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“La relazione è finita perché sono stata io a chiuderla. Alcuni comportamenti dentro la Casa, e soprattutto ciò che è stato fatto dopo, non li ho trovati rispettosi

nei miei confronti. Ambiguità, giochi di fan service e dinamiche create per compiacere il web non fanno parte di me, né dei valori con cui scelgo di stare

in una relazione. Sono uscita da questa storia con trasparenza, mettendoci tutto quello che potevo. Mi sarei aspettata chiarezza, non ulteriori dubbi o mezze

verità. Per questo la mia decisione è definitiva e non richiede spiegazioni aggiuntive”.

Nel mentre Mattia Scudieri, dopo aver inizialmente glissato sulla rottura, dopo aver letto il post di Carlotta è intervenuto per annunciare a sua volta la fine della relazione. Con poche parole l’ex gieffino ha così aggiunto:

“La relazione è finita. La cosa mi fa alquanto male. Vi chiedo di non attaccare lei in modo gratuito. Lei non ha deciso di essere un personaggio pubblico. Se avete qualcosa da chiedere, chiedete a me”.

