Angela Caloisi incinta? Dopo il gossip l’ex di Uomini e donne toglie ogni dubbio

Debora Parigi | 9 Agosto 2023

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne Angela Caloisi rivela se è incinta o no

Questa mattina si è diffuso il gossip di una presunta gravidanza di Angela Caloisi, ex corteggiatrice di Uomini e donne nonché scelta e attuale fidanzata di Paolo Crivellin. I due stanno insieme da 5 anni, cioè da quando sono usciti insieme dal programma di Maria De Filippi. E proprio lo scorso anno hanno annunciato di aver comprato casa in cui sono andati ad abitare di recente.

Da dove nasce il rumor di una presunta gravidanza? Tutto è venuto fuori da un video pubblicato da Paolo in cui dava un bacio sulla pancia di Angela. Ecco che quindi il web ha subito pensato che fosse un indizio per una gravidanza che aspettava solo di essere annunciata ufficialmente. La notizia ha iniziato a fare il giro del web e il video ha avuto tantissimi commenti riguardo proprio questo.

Ma come stanno realmente le cose? A togliere ogni dubbio ci ha pensato proprio Angela Caloisi, la diretta interessata, che a distanza di alcune ore dal rumo ha rotto il silenzio. Una persona, infatti, ha commentato: “Sarei felici che tu fossi incinta”. E Angela ha risposto: “Grazie Rudy, non sono incinta”.

Quindi niente gravidanza, almeno per il momento, per Angela e Paolo, ma solo un piccolo gesto di affetto tra fidanzati. Per il momento la coppia si gode la nuova vita da conviventi e sicuramente starà facendo dei progetti a lungo termine. Probabile che abbiano il desiderio di mettere su famiglia, ma forse ancora è troppo presto. Forse preferiscono fare ancora per un po’ la vita da fidanzatini.

Comunque auguriamo sempre tanta felicità a questa coppia splendida che dimostra che Uomini e donne non è solo TV, ma nascono davvero tantissimi amori duraturi.