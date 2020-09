1 Nel corso della sua ospitata a Live Non è la d’Urso, Angela Chianello ha rivelato di avere un problema con la giustizia: ecco le sue parole

Solo poche ore fa è andata in onda la prima puntata di Live Non è la d’Urso, e come sempre tanti sono stati gli ospiti della trasmissione. Tra essi anche l’ormai famosa Angela Chianello, il celebre ed iconico volto di “Buongiorno da Mondello” e “Non c’è n’è Coviddi”. La signora palermitana è stata la protagonista assoluta di questa estate e le sue frasi sono diventate delle vere hit. Su di lei sono nati meme, souvenir, canzoni, videogiochi e addirittura tatuaggi! Solo qualche giorno fa, come se non bastasse, Angela ha deciso di sfruttare al massimo questa popolarità, aprendo per la prima volta il suo profilo ufficiale Instagram. In pochissime ore la Chianello è diventata una star del web, venendo seguita da oltre 150 mila follower. Naturalmente non sono mancate polemiche e critiche, ma una cosa è certa: il volto di “Buongiorno da Mondello” è ormai una vera celebrità.

Per questo motivo qualche ora fa Angela Chianello è stata ospite, in collegamento, con Live Non è la d’Urso. Dopo aver ribadito nuovamente la sua posizione, affermando di non aver mai negato l’esistenza del Covid-19, la neo influencer ha fatto una rivelazione che ha spiazzato tutto il pubblico e il web. Angela ha infatti ammesso di avere problemi con la giustizia, e di non poter lasciare, almeno per il momento, la Sicilia. Per questo la Chianello non è potuta presentarsi fisicamente negli studi di Live, ma Barbara d’Urso ha già garantito che al più presto, quando sarà possibile, Angela raggiungerà Cologno Monzese. Ma leggiamo le sue parole in merito:

“Per un po’ non posso lasciare la Sicilia. È un po’ difficile ma devo dire la verità. Ho un problema con la giustizia e quindi sto scontando la mia pena. Sarà da te e racconterò un po’ di tutto di quello che è la vera Angela, che non è quella che dice la gente. Voglio precisare una cosa: io fino ad oggi dalla signora Barbara non ho mai percepito un euro e non ho un manager. Voglio che si sappia la verità. La gente deve capire chi è Angela, poi saprete la mia storia”.

A prendere in seguito la parola è stata Barbara d’Urso, che ha confermato le parole di Angela Chianello. La conduttrice ha poi specificato che il suo problema con la giustizia non è serio, e che presto la nuova star del web sarà ospite fisicamente a Live Non è la d’Urso. Nel mentre qualche giorno fa ad attaccare Angela è stato un ex tronista di Uomini e Donne. Rivediamo le sue parole.