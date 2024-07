Dopo la seconda puntata di Temptation Island, in cui abbiamo assistito al falò di confronto anticipato tra Christian e Ludovica, Edoardo Tavassi ha ricreato una parodia del momento che ha fatto il giro del web.

La parodia di Edoardo Tavassi

Durante la seconda puntata di Temptation Island abbiamo assistito a un acceso falò di confronto anticipato tra Ludovica e Christian. La coppia è uscita separatamente ma non prima di aver avuto un dialogo e aver visionato dei video. Uno di questi ha colpito molto il fidanzato, il quale è rimasto senza parole dopo le immagini che sono scorse davanti ai suoi occhi.

In sostanza ha visto la fidanzata e il tentatore Andrea entrare in bagno insieme e poi chiudere la porta. A quanto pare hanno fatto la doccia nello stesso momento, ma Ludovica ha giurato che tra loro non è successo nulla, infatti in seguito si è messa a piangere sentendosi in colpa.

A distanza di una settimana è arrivata la divertente parodia di Edoardo Tavassi, che sul suo profilo Instagram fa finta di parlare con Filippo Bisciglia. Il conduttore spiega il motivo per cui lui avrebbe deciso di partecipare al reality e l’ex vippone è sempre pronto con una battuta a far ridere i suoi follower.

Nel momento in cui Filippo gli dice di avere un video da fargli visionare gli passa il tablet. A questo punto si cominciano a sentire rumori, aggiunti in post produzione, provenienti da film a luci rosse: “Sì, ma a lei piace il contatto fisico. Lei è molto affettuosa! Ma stanno bussando? Comunque si vede che le manco”.

Questa simpatica gag ha riscosso molto successo tra i commenti e i fan di Edoardo sono intervenuti con altrettante ironia. Non ci resta ora che scoprire cosa si inventerà prossimamente per far divertire ancora i propri follower.