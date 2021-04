Angela Melillo infrange il regolamento in diretta e davanti a Rosolino?

1 Angela Melillo infrange il regolamento?

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi Angela Melillo è stata protagonista di un episodio curioso, che potrebbe costarle caro. Stando ad alcune immagini mostrate in diretta, che hanno fatto poi il giro dei social, la naufraga avrebbe infranto il regolamento. Il tutto davanti all’inviato Massimiliano Rosolino, in quel momento evidentemente distratto. Ma vediamo nel dettaglio.

Lunedì sono sbarcate sull’Isola due nuove concorrenti: Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Le nuove arrivate sono state immediatamente messe alla prova. La conduttrice Ilary Blasi ha chiesto ad entrambe di formare due squadre e al team migliore sarebbe spettato un appetitoso premio. Nella fattispecie facciamo riferimento ad una teglia di gustose lasagne al ragù. Per tale ragione tutti i naufraghi hanno cercato di fare del loro meglio.

I vincitori (tra questi Angela Melillo) per un minuto hanno avuto così il piacere di potersi cibare di uno dei piatti tipici del nostro Paese. Tra essi però Ubaldo Lanzo ha preferito non usufruire di questa ghiotta opportunità poiché allergico a cipolla e aglio, ingredienti presenti nella prelibatezza. Accortasi di questo Ilary Blasi ha chiesto a Massimiliano Rosolino di informarsi sul perché il cromatologo abbia preferito non mangiare. Ubaldo ha così spiegato le ragioni di questo suo rifiuto, come vi abbiamo scritto in queste righe. Nel mentre l’inviato ha lasciato incustodita la teglia di lasagne. Ed è qui che Angela Melillo è entrata in azione.

Angela Melillo, tra i vincitori della prova, vedendo Massimiliano Rosolino distratto ha pensato bene di fare un gesto carino nei confronti della sua amica. Ha preso un pezzetto di lasagna e l’ha passato di nascosto ad Elisa Isoardi (tra i perdenti della prova). La conduttrice per non farsi notare si è nascosta dietro Awed e Andrea Cerioli. Ecco il video postato da Biccy che dimostra il tutto….

Angela Melillo approfitta di una distrazione di Massimiliano Rosolino ed infrange il regolamento sotto il suo naso #Isola pic.twitter.com/LEoRsgTmCL — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 7, 2021

Dopo la prova Angela Melillo ha fatto un gesto sicuramente carino nei confronti di Elisa Isoardi, senza rendersi conto però che questo avrebbe potuto portarla ad un richiamo. In puntata né Ilary Blasi né Massimiliano Rosolino, così come gli opinionisti, si sono accorti di nulla, ma il video ormai spopola sul web e Angela Melillo potrebbe essere a rischio per aver infranto il duro regolamento de L’Isola dei Famosi.

Che succederà ora? Il futuro di Angela Melillo nel reality è davvero in bilico?