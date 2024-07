Solo pochi giorni fa è giunta notizia che Chiara Nasti è stata vittima di un furto in casa. Nelle ultime ore però a essere derubata dai ladri è stata anche sua sorella Angela Nasti.

Angela Nasti derubata in casa

Non sembrerebbe esserci pace per Chiara e Angela Nasti. Proprio la celebre influencer qualche giorno fa ha subito un grave furto in casa. Alcuni ladri si sono infatti intrufolati nell’abitazione della creator e di Mattia Zaccagni, che già qualche mese fa erano stati derubati, e hanno portato via una serie di gioielli e oggetti preziosi. Nelle ultime ore come se non bastasse a finire nel mirino degli scassinatori è stata anche Angela. L’ex tronista di Uomini e Donne, che solo nelle ultime ore ha ufficializzato la sua relazione con Gianluca Scamacca, è stata infatti vittima di furto in casa proprio come sua sorella.

A denunciare l’accaduto è stato Enzo Nasti, padre di Angela, che con un post sui social si è scagliato duramente contro questi delinquenti, che sembrerebbero aver preso di mira le sue figlie. Queste le sue dichiarazioni, che ovviamente non sono passate inosservate e che in breve hanno fatto il giro del web:

“Ora siete contenti? L’ennesimo furto! Con Angela abbiamo chiuso il cerchio, perché ora non troverete niente più. State attenti, questa è follia! Lo scrivo per farvi aprire gli occhi, svegliamoci! Oggetti personali presi da me**e senza dignità. Trovatevi un vero lavoro”.

Attualmente non si hanno ancora informazioni su ciò che i ladri avrebbero rubato a casa di Angela Nasti. L’ex tronista infatti al momento ha preferito non commentare la vicenda che l’ha vista protagonista e non è chiaro se nelle prossime ore deciderà di rompere il silenzio. Di certo però questo per le sorelle Nasti non è un periodo semplice e alle due influencer inviamo un caloroso abbraccio.