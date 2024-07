Dopo i rumor delle scorse settimane, Angela Nasti e Gianluca Scamacca sono usciti allo scoperto! L’ex tronista di Uomini e Donne e l’attaccante dell’Atalanta e della Nazionale Italiana sono una coppia.

Angela Nasti conferma la relazione con Scamacca

I protagonisti di Uomini e Donne delle passate e recenti edizioni di tanto in tanto sono oggetto di discussione. Se ieri vi abbiamo parlato della presunta vicinanza di Mario a un’altra dama dopo Ida Platano, stavolta torniamo indietro negli anni, al periodo del trono di Angela Nasti.

Sorella di Chiara Nasti (anche lei influencer, moglie di Mattia Zaccagni ed ex voglio del dating show), Angela Nasti ha ritrovato l’amore e dopo le voci circolate nelle ultime settimane ora abbiamo la certezza effettiva. Con delle storie su Instagram Angela ha ufficializzato la sua relazione con l’attaccante dell’Atalanta e della Nazionale Italiana, Gianluca Scamacca. Ma non solo, perché anche il calciatore ha pubblicato dei contenuti sui social per annunciare la sua nuova love story.

Con queste immagini, peraltro, Gianluca Scamacca ha reso nota la sua rottura con l’ex fidanzata Flaminia Appolloni. Non si conoscono le cause della fine della loro storia, ma quel che sembra essere certo è che si è verificata recentemente. Questo perché a fine maggio, dopo la vittoria dell’Atalanta in Europa League, lei gli aveva dedicato un post, al quale lui rispose con un “Ti amo”. Adesso però è stato cancellato. Anche Angela Nasti arriva da una precedente relazione con il calciatore della Fiorentina, Riccardo Sottil.

Ma torniamo al presente per un attimo. Come detto, si parlava da giorni della presunta relazione tra Angela Nasti e Gianluca Scamacca. Nella prima immagine vediamo la coppia scambiarsi un tenero bacio. A corredo dell’immagine la parola “Sole”, a cui si è aggiunta l’emoji e il cuore azzurro. L’attaccante della Dea, invece, ha postato uno scatto in bianco e nero dove si scambiano dei dolci sguardi.

Le storie Instagram di Angela Nasti e Gianluca Scamacca

E se fino a qualche giorno fa abbiamo mantenuto le riserve, ora non ci sono più dubbi. È nata una nuova coppia!